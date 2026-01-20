Primăria vrea să contracteze servicii juridice de 50.000 de euro din cauza conflictului dintre asociații care au câștigat licitația pentru centura metropolitană

Un conflict juridic între asociații care au câștigat licitația pentru centura metropolitană riscă să afecteze parcursul proiectului, finanțat din bani europeni. Primăria Clujului vrea să contracteze avocați externi pentru a preveni periclitarea proiectului centurii, iar costurile ajung la 260.000 de lei.

În urma licitației, în mai 2025 a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor la centura metropolitană.

Contractul a fost semnat între Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Asocierea Dimex 2000, HYDROSTROY AD (Asociat), INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI.

În prezent, în cadrul proiectului, între liderul de asociere și unul dintre asociați, există conflict juridic care ar putea afecta derularea acordului contractual încheiat în vederea implementării proiectului.

Administrația locală a fost notificată despre existența acestui conflict în septembrie 2025, iar echipa de implementare desemnată în cadrul proiectului a solicitat liderului asocierii lămuriri cu privire la aspectul semnalat.

Acum, pentru a preveni anumite situații ce ar putea periclita realizarea centurii metropolitne, proiect realizat cu bani europeni, administrația locală intenționează să contracteze servicii juridice de specialitate.

„Este un proiect de importanță mare pentru oraș.

După cum am mai spus la finalul anului trecut, există un conflict juridic între doi asociați care au câștigat licitația la proiectul centurii metropolitane. Repet, este un conflict între asociați, care nu are legătură cu Primăria. După ce au participat la licitație, se contestă participarea unuia dintre acești participanți. Toate aceste date le-am trimis autorităților abilitate ale statului pentru a fi cercetate.

În toată această perioadă de timp, noi am solicitat informații prin adrese săptămânale. În răspunsul oferit de antreprenorul general Dimex, în 15 ianuarie, se spune așa: «Antreprenorul nu întâmpină vreo imposibilitate din punct de vedere a capacității sale în vederea continuării proiectării lucrărilor, execuției și finalizării acestora, lucru demonstrat prin faptul că activitatea antreprenorului a continuat în tot acest timp, fiind realizate deja studii de teren și documentații DATC(...).Astfel, poziția noastră este în favoarea continuării activităților și desfășurarea lor în paralel cu eforturile pe care Dimex le depune în vederea clarificării situației privind asociatul (...), nefiind vehiculată sub nicio formă de către antreprenor condiționarea continuării derulării contractului».

Deci ei ne spun că lucrările merg mai departe. Noi nu putem sta pasivi, noi trebuie să lămurim aceste aspecte, pentru că e vorba de finanțare europeană”, a declarat primarul Emil Boc în ședința de Consiliu Local.

Conflictul vizează liderul de asociere, Dimex 2000 (România) și compania Integral Inzenjering a.d. Laktaši (Bosnia și Herțegovina).

Având în vedere acest context, precum şi natura, complexitatea și valoarea acordului contractual trebuie găsite soluții prin identificarea măsurilor administrative și juridice pe care autoritatea contractantă trebuie să le ia în derularea contractului.

Astfel, intervine nevoia unei opinii independente a unui specialist pentru a asigura gradul de obiectivitate necesar în luarea unei decizii. În funcție de această opinie şi de măsurile luate poate fi necesară şi asistența sau reprezentarea în fața instanței judecătoreşti.

„Dacă în acest conflict dintre asociați există o chestiune care vizează esența proiectului, trebuie să o știm.

În acest moment nu se impun alte decizii. Dar nouă ne trebuie o expertiză de maximă acuratețe juridică, care să ne confirme că nu riscăm fondurile europene. Aceste lucrări trebuie plătite. Până în acest moment, nu s-a plătit, dar vor veni la plată, urmează scadența. Trebuie să știu ce fac: plătesc sau nu plătesc.

În acest sens este nevoie de expertiză suplimentară de specialtate, pentru a putea lua deciziile corecte pentru un proiect atât de important pentru Cluj.

Repet, lucrurile nu țin de incidența noastră internă, dar acel conflict existent să nu ne afecteze pe noi sau dacă ne afectează, să știm exact în ce măsură”, a explicat primarul Emil Boc.

Boc: Din ce motiv se ceartă? Nu pot să vă spun, pentru că nu știu

De altfel, edilul Clujului a declarat că nu cunoaște detalii cu privire la natura conflictului dintre asociați.

„Din ce motiv se ceartă? Nu pot să vă spun, pentru că nu știu. Tot încerc să aflu, dar nu am de unde să știu încă. Iar mai multe date nu vi le pot oferi, conform legii, până când organele abilitate nu se pronunță”, a declarat edilul.

Pentru expertiza juridică suplimentară pe care trebuie să o contracteze administrația locală, Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 260.000 de lei/circa 50.000 de euro.

Proiectul Centurii Metropolitane Cluj este derulat în baza unui protocol semnat în anul 2023 între CNAIR și Asocierea constituită din Primăriile Cluj-Napoca, Florești, Gilău, Baciu și Apahida. Investiția pentru proiectarea și execuția centurii metropolitane a fost majorată de la 8,6 miliarde de lei la 9,3 miliarde de lei. Finanțarea proiectului va fi făcută din fonduri nerambursabile din cadrul Programului Transport 2021-2027, fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor, cât și prin alte surse legale.

