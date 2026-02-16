Gerovital H3 Evolution: un refresh pentru ten, cu șanse la un premiu pe măsură (P)

Februarie este luna care spune lucrurilor pe nume atunci când vine vorba despre piele. După săptămâni de frig, vânt și aer uscat în spațiile încălzite, tenul matur începe să aibă efecte vizibile: deshidratare, pierdea elasticității, riduri mai vizibile.

E momentul în care rutina de skincare are nevoie de un upgrade, iar Gerovital H3 Evolution, gama anti-age ce încetinește mecanismele îmbătrânirii și contracarează efectele lor pe termen lung, poate fi soluția ideală. Gama cuprinde produse eficiente, cu formule bine gândite, concentrate pe hidratare intensă, refacerea barieriei cutanate și diminuarea vizibilă a ridurilor, fiind produse ușor de integrat în rutina de zi cu zi.

Și pentru că toți iubim cumpărăturile cu sens, povestea evoluției tenului tău are acum și un twist cu aer de aventură: campania „Pornește în călătoria frumuseții”. Mecanismul e simplu și accesibil: la achiziția a minim două produse din gama Gerovital H3 Evolution și înscrierea bonului sau a facturii pe platforma premiicufarmec.ro, participanții intră automat în tragerea la sorți, unde premiul cel mare este noul Renault Clio Evolution, alături de alte premii atractive: unul dintre cele 15 smart trollere sau produse din gamă.

Cum alegi combinația potrivită pentru tenul tău

Produsele se bazează pe o triadă inovatoare de principii active, special concepută pentru a încetini procesele de îmbătrânire prin acțiune țintită asupra mecanismelor biologice esențiale ale pielii.

Superoxid Dismutaza (SOD), cunoscută drept superenzima antirid, protejează fibroblastele și fibrele de colagen și elastină împotriva stresului oxidativ, prevenind degradarea acestora. Trylagenul susține sinteza noilor fibre de colagen și elastină, contribuind la menținerea fermității și elasticității pielii, iar GP4G furnizează energie celulară, compensând scăderea naturală a capacității celulelor de a produce și stoca energie odată cu înaintarea în vârstă.

Formula este completată de un complex avansat de Acid Hialuronic – pur, lipozomal și PrimalHyal Ultrafiller, un ingredient de ultimă generație care pătrunde în straturile profunde ale pielii. Acesta oferă hidratare intensă, efect antioxidant și antipoluare, activează mecanismele naturale de apărare ale epidermului și acționează eficient atât asupra îmbătrânirii cronologice, cât și a celei cauzate de factorii externi, protejând în același timp matricea dermică.

O formulă care nu dă greș, este duo-ul ser Perfect Anti-age + crema Antirid cu acid hialuronic 3%: serul aduce acel boost concentrat (hidratare, aspect mai neted), iar crema „sigilează” confortul și îți ține rutina în echilibru. Dacă preferi ritmul calm, dar constant, duo-ul cremă de zi + cremă regenerantă de noapte e genul de alegere care îți dă continuitate: protecție și hidratare pe timpul zilei, susținere și refacere seara.

Pentru momentele în care simți că pielea cere un restart vizibil și rapid, un duo foarte inspirat e format din tratamentul concentrat tip fiole cu 5% sau 10% + o cremă din gamă. Vei primi intensitate pe termen scurt și întreținere pe termen lung, fără să-ți schimbi complet obiceiurile. Gerovital H3 Evoluțion îți dă soluții și pentru zilele în care vrei să arăți perfect chiar și fără vreun efort deosebit. Poți face o combinație care îmbină îngrijirea cu un „final touch” discret folosind o cremă din linie și apoi crema CC.