Decizie de impact în administrația comunelor din România: Elena Mănăilă, vicepreședinte ACoR la al treilea mandat. Primarul din Tureni va reprezenta interesele comunităților locale la nivel european.

Alegerile pentru desemnarea structurilor de conducere se organizează o dată la patru ani, iar în cadrul acestora mandatul primarului din Tureni a fost reînnoit.

Reprezentare la nivel înalt pentru comuna Tureni. Elena Daniela Mănăilă, primarul comunei Tureni, a fost desemnată să dețină o dublă calitate în structurile Asociației Comunelor din România (ACoR).

Astfel, primarul comunei Tureni a fost reconfirmat în calitate de vicepreședinte al AcoR.

„Toate problemele din administrație se analizează și se dezbat în cadrul convocărilor AcoR. Aceste ședințe au loc de două ori pe an, iar următoarea convocare este progaramtă în 10 februarie. La Adunarea Generală sunt implicați peste 700 de primari.

Astfel, la următoare ședință, care se va desfășura la Palatul Parlamentului, vom avea o întrevedere între miniștri, secretari de stat și primari. Dincolo de discuțiile din prima etapă, ne vom concentra eforturile pe problematizarea și soluționarea problemelor legate de legislație, discuții ce vor fi purtate cu fiecare minister în parte.

Deci vom dezbate aspectele care trebuie modificate, cele care nu funcționează, pentru o debirocratizare și eficientizare administrativă. În urma analizei, prin sprijinul parlamentarilor, se fac modificările legislative necesare”, a declarat pentru monitorulcj.ro Elena Mănăilă, primarul comunei Tureni.

În cadrul dezbaterilor programate pentru prima parte a lunii viitoare vor participa inclusiv și reprezentanții ANCPI, pentru identificarea și rezolvarea problemelor legate de cadastru.

Congresul Puterilor Locale: consultări pentru viitoarele directive europene

În același timp, Elena Mănăilă va reprezenta interesele comunităților în cadrul Congresului Puterilor Locale și Regionale din Europa – Camera Puterilor Locale (COE).

Ședințele din cadrul acestei structuri au un rol determinant în pregătirea directivelor europene.

Directivele europene sunt adoptate în principal de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene. Însă, înainte de a fi formulate și promovate, sunt realizate consultări cu primarii din UE pentru a identifica problemele și modalitățile de rezolvare.

„În prezent fac parte din Comisia de Asistență Socială și Incluziune. Și în cadrul acestor reuniuni, care au loc de două ori pe an, venim cu informații la zi în cadrul consultărilor cu specialiștii din Strasbourg, aspecte ce vor fi luate în considerare pentru promovarea directivelor europene. Fiecare țară are delegați, pentru a promova prioritățile și viziunea pentru domenii esențiale. Este o etapă importantă pentru adaptarea și adoptarea directivelor europene”, a explicat primarul comunei Tureni.

Filiala județeană Cluj a Asociației Comunelor din România este coordonată de primatul comunei Ciucea, Radu Florin Abrudan. AcoR reprezintă interesele a peste 2.000 de comune membre la nivel național și european, pentru susținerea dezvoltării rurale, reprezentarea în relațiile cu autoritățile centrale și internaționale și promovarea administrației publice locale.

