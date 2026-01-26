Investiție în energie verde, la Cluj! Hotelul Univers, dotat cu 160 de panouri fotovoltaice: consum energetic redus și contribuție semnificativă pentru reducerea poluării.

O nouă investiție în domeniul energiei verzi în județul Cluj. Complexul hotelier Univers a fost dotat cu un sistem fotovoltaic ce va produce anual peste 75MWh și va contribui la reducerea cu peste o treime a consumului energetic.

Complexul Hotelier Univers**** beneficiază de un sistem fotovoltaic modern, care va contribui la un consum energetic redus, având beneficii evidente legate de reducerea poluării.

Prin realizarea acestui proiect, Consiliul Județean continuă direcția de susținere a proiectelor verzi, cu impact major asupra dezvoltării sustenabile a Clujului.

Complexul hotelier Univers****, al cărui acționar unic este Consiliul Județean Cluj, a finalizat recent lucrările de achiziție și montaj a unui sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 80,8 KW.

Noul sistem de producere a energiei verzi regenerabile este montat pe acoperișul complexului hotelier, fiind compus din 160 de panouri fotovoltaice, ce vor produce anual circa 78 MWh.

„Doar în ultimele șase luni am inaugurat în județul Cluj două proiecte energetice cu adevărat remarcabile, din care, cel mai important îl reprezintă darea în funcțiune a primei stații pentru dezintegrarea moleculară a gunoaielor din România. Alături de Consiliul Județean, și entitățile subordonate forului administrativ județean au înțeles importanța energiei regenerabile, făcând pași determinanți spre un viitor verde și o calitate a vieții tot mai ridicată pentru clujeni.

Iar investiția de la Complexul Univers se înscrie în această viziune care, pe lângă beneficiile evidente legate de reducerea poluării, are un impact consistent inclusiv asupra costurilor operaționale ale societății, prin reducerea cu peste o treime a consumului energetic”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Investiția a fost asigurată din fondurile proprii ale complexului hotelier.

Clujul, lider la nivel național în derularea proiectelor verzi

Doar în ultimii doi ani, atât administrația județeană, cât și o parte a entităților subordonate, au derulat mai multe proiecte din domeniul energiei regenerabile și valorificării energetice.

Unul dintre cele mai însemnate proiecte din domeniul producerii energiei verzi din surse regenerabile, inițiate de Consiliul Județean a vizat realizarea instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor din județul Cluj.

Investiția permite atât rezolvarea problemei deșeurilor cât și acoperirea, într-o primă etapă, a necesarului de consum al Consiliului Județean și al instituțiilor subordonate, capacitatea urmând a crește considerabil ulterior.

Alte proiecte dezvoltate la Cluj în domeniul energiei verzi vizează:

*construirea a șase parcuri fotovoltaice, cu o capacitate totală de 3,2 MWp în cadrul unor obiective administrate de Compania de Apă „Someș";

*instalarea a două centrale fotovoltaice, cu o putere instalată de 135KWp, în Parcul Industrial Tetarom I;

*intermedierea, de către Tetarom S.A., a vânzării de energie din surse regenerabile certificate cu garanții de origine, către rezidenții din parcurile industriale administrate;

*valorificarea nămolului provenit din epurarea apelor uzate de la stațiile de epurare din județul Cluj, combustibilul solid astfel rezultat fiind refolosit pentru tratarea termică a unei noi tranșe de nămol;

*instalarea, în incinta Centrului Agro Transilvania din Dezmir, a unui parc fotovoltaic cu o capacitate de peste 550 kWp, care va genera 613.000 kWh anual, ceea ce va asigura pentru societate o sursă de energie ieftină și sustenabilă pe termen lung.

De asemenea, în cursul anului trecut, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a inițiat demersurile pentru construirea unui parc fotovoltaic din fonduri europene, cu o putere instalată de aproximativ 4,99 MW. Lucrările de execuție sunt așteptate să înceapă în cursul anului 2026, după finalizarea licitației de proiectare și execuție.

