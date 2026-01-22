50.000 de buletine electronice, eliberate la Cluj în 2025. Alin Tișe: „În județ ne aflăm într-un proces continuu de digitalizare”.

Anul trecut, la nivelul județului Cluj au fost depuse aproape 50.000 de cereri pentru eliberarea cărții electronice de identitate.

Aproximativ 50.000 de cărți electronice de identitate au fost eliberate la Cluj în 2025 | Foto: MAI

Consiliul Județean Cluj a realizat, cu ajutorul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, o analiză referitoare la cărțile de identitate eliberate anul trecut la nivelul județului Cluj.

Tot mai mulți clujeni aleg buletinul electronic

În acest context, a rezultat faptul că, în cursul anului precedent, la nivelul județului au fost înregistrate nu mai puțin de 49.966 de cereri pentru eliberarea cărții electronice de identitate din care 9.611 de cereri au fost înregistrate la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, diferența a fost înregistrată la nivelul serviciilor locale de evidență a persoanelor, după cum urmează:

Cluj-Napoca - 19.835

Dej - 4.178

Gherla - 2.547

Huedin - 1.449

Turda - 4.392

Câmpia Turzii - 3.349

Florești - 4.605

De asemenea, în cursul anului 2025 la nivelul județului Cluj au fost înregistrate 1.426 cereri pentru eliberarea cărții de identitate simple din care 333 la D.J.E.P. Cluj și 1.093 la serviciile locale din:

Cluj-Napoca - 358

Dej - 128

Gherla – 33

Huedin - 386

Turda - 103

Câmpia Turzii - 31

Florești - 54

Alin Tișe: „La Cluj ne aflăm într-un proces continuu de digitalizare”

„La Cluj ne aflăm într-un proces continuu de digitalizare a serviciilor publice, având ca obiectiv simplificarea interacțiunii cu cetățenii. Mă bucură faptul că un număr tot mai mare de clujeni au înțeles beneficiile cărții electronice de identitate și au optat pentru aceasta. De altfel, prima carte electronică din România a fost emisă în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, locuitorii județului Cluj fiind primii care au putut beneficia de cărțile electronice de identitate gratuite”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Totodată, la nivelul Direcției Județene de Evidența a Persoanelor Cluj, instituție publică de interes județean aflată sub autoritatea Consiliului Județean, pe parcursul anului precedent au fost soluționate și un număr de 3.448 cereri pentru eliberarea cărții de identitate (model 1997) precum și 2.986 de mențiuni de reședință în actul de identitate.

De asemenea, în vederea reducerii numărului de persoane care nu dețin acte de identitate valabile, în anul 2025 au fost desfășurate activități suplimentare de către echipe din cadrul Serviciului Evidență Persoane, astfel:

172 de activități de deplasare cu stația mobilă în vederea preluării cererii, a documentelor și fotografiei pentru eliberarea actelor de identitate sau în vederea înscrierii vizei de reședință la persoane netransportabile din motive medicale, la instituții de ocrotire socială și la cămine de vârstnici private;

3 activități de deplasare cu stația mobilă la solicitarea conducerii primăriilor comunelor Ploscoș, Suatu și Tritenii de Jos.

În urma acestor acțiuni cu stația mobilă au fost puse în legalitate un număr de 930 persoane.

