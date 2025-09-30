A fost lansată aplicația care citește adresa de domiciliu din buletinul electronic. Cum funcționează?

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat lansarea aplicației cere citește datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate.

A fost lansată aplicația care poate citi adresa de domiciliu de pe Cartea Electronică de Identitate (CEI) | Foto: MAI

Aplicația care citește datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate (CEI) - RoCEIReader - este disponibilă de luni, 29 septembrie 2025, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne.

Cum funcționează aplicația care îți citește adresa de domiciliu din buletin?

Cetățenii care dețin o carte electronică de identitate în versiunea actualizată (cea care nu are trecută adresa de domiciliu pe verso) trebuie să introducă un cod „CAN - Card Acces Number”, format din șase cifre. Acest cod se regăsește pe partea din față a buletinului, chiar sub data expirării, iar ulterior trebuie introdus codul PIN, cel din patru cifre, acela pe care l-au setat la ridicarea cărții de identitate.

Ulterior trebuie să țineți cartea de identitate pe spatele dispozitivului, în partea de sus pentu a citi buletinul cu ajutorul tehnologiei NFC. În cele din urmă vă vor apărea în format digtal toate datele dumneavoastă, inclusiv adresa. Documentul poate fi descărcat în format PDF.



Potrivit unui comunicat al MAI, acest instrument digital este „sigur”, permite citirea rapidă a datelor din CEI, inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip.

Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play și, în curând, în App Store.

Aplicația RO CEI Reader, care citește datele de pe noul buletin electronic | Foto: Captură de ecran, monitorulcj.ro

„Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilo. RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale”, a explicat MAI.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: