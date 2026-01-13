Ninsoare iar la Cluj-Napoca. Firmele de deszăpezire au dat drumul la material antiderapant pe străzile din oraș. VIDEO

Ninsoarea a revenit în municipiul Cluj-Napoca, în după-amiaza zilei de astăzi, marți, 13 ianuarie 2026.

A nins din nou la Cluj-Napoca, iar firmele de deszăpezire au intrevenit cu material antiderapant |Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

A nins din nou afară la Cluj-Napoca. Prognoza meteo a anunțat ninsoare până marți, 13 ianuarie, la ora 17.30, cu un strat preconizat de până la 5-6 cm de zăpadă.

Emil Boc, mesaj către clujeni: „Puteți sesiza unde nu s-a deszăpezit în oras”

Primarul Emil Boc, a anunțat în după-amiaza zilei de marți că a dat disopiziție firmelor de deszăpezire ca pe toate cele trei urgențe să intre cu sare, nisip și clorură de calciu.

„Trebuie să avem un oraș funcțional. Firmele de deszăpezire intervin pe străzile din Cluj-Napoca peste tot pe toate cele trei urgențe, cu lama de la utilaj lăsată jos, dar și cu dispozitivul care împrăștie sare și nisip”, a transmis Emil Boc, potrivit unui clip postat pe pagina sa de Facebook.

Edilul le-a transmis clujenilor că pe site-ul Primăriei pot vizualiza lista tuturor străzilor din municipiu pentru urgențele unu, doi și trei.

Urgențele sunt descrise astfel:

Urgența 1 - Trasee principașe de circulație din municipiu, iunclusiv stațiile de transport

Urgența 2 - Străzile adiacente străzilor principale

Urgența 3 - Artere secundare din zonele rezidențiale

Unde sunați dacă nu s-a deszăpezit?

Tot pe site-ul Primăriei, la departamentul salubritate, sunt afișate următoarele numere de telefon:

Telefon dispecerat deszăpezire Primărie: 0727.228.526 (se pot trimite si mesaje prin aplicația WhatsApp

Telefon dispecerat deszăpezire Supercom (24/7): 0784.002.83

Telefon dispecerat deszăpezire Brantner Servicii Ecologice (24/7): 0737.770.428

De asemenea, pe site-ul Primăriei, cetățenii pot urmări în timp real unde se află mașinile de deszăpezire, deoarece acestea sunt dotate cu GPS.

AICI puteți monitoriza în timp real utilajele de deszăpezire.

Sectorul 1 SC SUPERCOM SA - Mănăștur, Zorilor, Gruia, Dâmbul Rotund și 80% din zona centrală

Mașinile de deszăpezire din Cluj-Napoca, monitorizate în timp real: Sectorul 1 SC SUPERCOM SA | Foto: captură foto www.primariaclujnapoca.ro/strazi/deszapezire

Sectorul 2 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - Mărăști, Gherogheni, Între Lacuri, Bulgaria, Someșeni, zona centrală 20% și Andrei Mureșanu

Mașinile de deszăpezire din Cluj-Napoca, monitorizate în timp real: Sectorul 2 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL| Foto: captură foto www.primariaclujnapoca.ro/strazi/deszapezire

Primarul a precizat că la numărul de telefon al dispeceratului de deszăpezire de la Primăria Cluj-Napoca, cetățenii pot trimite și sesizări foto/video, în caz că nu s-a intervenit într-o anumită zonă.

„În cazul în care nu se rezolvă puteți să contactați dispeceratul de la Primărie pentru ca noi să sesizăm firmele de deszăpezire. Operatorii economici trebuie să intervină pe toate cele trei urgențe în patru ore. Noi suntem cu ochii pe ei”, a mai transmis Boc.

Acesta a reamintit că cetățenii au obligația să își curețe trotuarul din fața imobilului, indiferent că este vorba despre persoane fizice sau juridice.

