Misiune verde îndeplinită în Apahida: 4.000 de arbori plantați, printr-un efort comun dedicat protecției mediului

Comuna Apahida devine mai verde în urma efortului comun depus de sute de voluntari: 4.000 de arbori au fost plantați într-o singură zi.

La finalul săptămânii trecute, sute de voluntari, alături de Plantează în România, au participat la proiectul dedicat creșterii spațiului verde din comună.

Astfel, prin susținerea administrației locale, proiectul de transformare verde a comunei, desfășurat cu regularitate de două ori pe an, vine cu un impact semnificativ în ceea ce privește îmbunătățirea calității mediului din Apahida.

Astfel, sute de voluntari inimoși au plantat, sâmbătă, 4.000 de copăcei – stejar, paltin, vișin turcesc și frasin, într-o zi perfectă pentru fapte bune și aer curat.

„Mulțumim tuturor celor care au venit cu energie, zâmbete și dorința de a face din Apahida un loc mai verde”, a transmis Primăria comunei Apahida într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sute de voluntari au fost implicați în proiect, printr-un efort susținut dedicat protecției mediului.

„A fost o zi în care natura, oamenii și comunitatea au fost împreună, în cel mai frumos mod posibil”, arată sursa citată.

Investițiile în proiectele de mediu reprezintă un capitol distinct în bugetul pentru 2025, iar astfel de acțiuni vor continua și în primăvara anului viitor.

