1 milion de lei pentru modernizarea Pieței Agro Transilvania din Dezmir, cea mai mare din Ardeal. Alin Tișe: „O nouă față pentru locul carea aprovizionează Clujul cu fructe și legume”.

Piața Agro Transilvania din satul Dezmir, comuna Apahida, a fost modernizată cu aproximativ 1,1 milioane de lei.

Piața Agro Transilvania, modernizată cu peste 1 milion de lei | Foto: Consiliul Județean Cluj

Centrul Agro Transilvania S.A., întreprindere publică aflată sub autoritatea Consiliul Județean Cluj, a finalizat recent trei noi investiții destinate bunei funcționări a activității pieței de gros, cea mai mare de acest fel din Ardeal.

Cea mai mare piață din Ardeal, modernizată cu peste un milion de lei

Este vorba despre:

asfaltarea platformei betonate din cadrul pieței

modernizarea instalației de iluminat a halei de marketing

instalarea unui sistem de încălzire hibrid la sediul administrativ.

„Anul 2025 a fost unul important pentru Centrul Agro Transilvania, investițiile realizate aici schimbând, efectiv, fața acestei piețe care aprovizionează Clujul cu fructe și legume. Scopul acestora a fost acela de eficientizare a activității operaționale și de reducere a costurilor de funcționare, în vederea realizării de economii la buget. Banii astfel economisiți vor putea fi folosiți pentru a moderniza în continuare piața, atât în beneficiul cumpărătorilor cât și al producătorilor”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

În ceea ce privește modernizarea platformei betonate, lucrările au vizat asfaltarea integrală a pieței, pe o suprafață de 4.200 mp, în vederea asigurării unei suprafețe uniforme, aderente și ușor de întreținut. Vechea suprafață realizată din plăci de beton era una învechită, ce prezenta fisuri, denivelări și degradări, existând riscuri de accidentare atât pentru cumpărători și vânzători, cât și pentru autovehiculele și utilajele care utilizează platforma.

Modernizarea instalației de iluminat a halei de marketing a vizat înlocuirea corpurilor existente cu unele LED, dotate cu senzori de mișcare pentru zona rampelor de încărcare/descărcare. Măsura a fost necesară atât din perspectiva reducerii consumului de energie cât, mai ales, pentru o iluminare superioară a zonelor de lucru, cu impact direct asupra siguranței operaționale.

Nu în ultimul rând, în cadrul clădirii administrative a fost montată o pompă de căldură hibridă gaz-energie electrică, în scopul optimizării costurilor de operare și creșterii eficienței energetice. De asemenea, având în vedere parcul fotovoltaic recent dat în folosință, această soluție modernă permite susținerea autoconsumului din energia produsă in situ și reducerea, pe cale de consecință, a consumului de gaz.

Toate cele trei investiții, în valoare totală de 1.085.700 de lei, au fost finanțate din fondurile proprii ale Centrului Agro Transilvania.

Centrul Agro Transilvania este una dintre întreprinderile publice profitabile ale Consiliului Județean Cluj, reușind ca, începând din anul 2008, la doar un an de la momentul punerii în funcțiune a societății, să obțină profit în mod constant, în fiecare an.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: