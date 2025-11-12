Doi directori din Primăria Cluj-Napoca, vizați de perchezițiile procurorilor anticorupție!

Perchezițiile procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, care au avut loc miercuri dimineață a Primăria Cluj-Napoca, i-ar viza pe directorul Direcției Tehnice și șefa Serviciului de Achiziții.

Directorul Direcției Tehnice, Virgil Poruțiu, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca Dan Tarcea, primarul Emil Boc și Marcel Bonțidean, șeful Poliției Locale |Foto: Emil Boc - Facebook

Procurorii DNA au descins în această dimineață la sediul Primăriei din Cluj-Napoca, iar surse apropiate anchetei susțin că ar fi fost sigilate mai multe birouri din primărie de către anchetatori.

Vizați de percheziții sunt directorul Direcției Tehnice, Virgil Poruțiu, precum și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții, care au fost ridicați la primele ore ale dimineții de acasă și aduși la sediul instituției.

Departamentul Achiziții este vizat de controalele procurorilor anticorupție în contextul contractelor pentru centura metropolitană.

Potrivit surselor monitorulcj.ro, perchzițiile vizează Departamentul Achiziții din cadrul administrației locale. Procurorii verifică documentele pentru proiectul TR 35 care vizează centura metropolitană Cluj.

Până acum, Direcția Națională Anticorupție nu a publicat niciun comunicat cu privire la aceste aspecte.

Primăria Cluj: „Am pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate”

„La solicitarea DNA Cluj, Primăria Cluj-Napoca în această dimineață a pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate în cadrul demersului DNA.

Activitatea primăriei se desfășoară normal și colaborează instituțional cu organele statului potrivit prevederilor legale”, a transmis Primăria Cluj-Napoca la solicitarea monitorulcj.ro.

