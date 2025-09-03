Percheziții de amploare la Cluj și alte județe într-un dosar de evaziune fiscală de peste 90 mil. lei. Cum a funcționat schema?

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează zeci de percheziții la Cluj și în alte județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei.

Procurorii DNA efectuează peste 40 de percheziții la Cluj și în alte județe | Foto: dna.ro

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, miercuri, 47 de percheziții, inclusiv în județul Cluj, într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei, au precizat, surse judiciare, potrivit Agerpres.ro.





Potrivit surselor citate, descinderi au loc în București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

Evaziune fiscală de 90 de milioane de lei, printr-o schemă cu mașini

Perchezițiile vizează o firmă de vânzări de automobile. Anchetatorii încearcă acum să verifice o schemă.

Mai exact, pare că au fost vândute mașini fără să fie plătită TVA, tranzacțiile au fost făcute prin firme intermediare, iar obligația fiscală rămânea pe numele acestor firme. Ulterior companiile erau băgate în insolvență pentru ca datoriile să nu poată fi recuperate, potrivit digi24.ro.

Potrivit sursei citate, anchetatorii încearcă acum să caute probe, documente care să confirme această schemă de evaziune fiscală. Este foarte posibil ca, după aceste descinderi, la sediul DNA să fie aduse persoane care să fie audiate. Am putea vedea chiar și rețineri în acest dosar de evaziune fiscală.

