Peste 40 de percheziții în Cluj și în alte județe la o grupare care făcea acte false pe bani. Acționau în stil schemă piramidală.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat peste 40 de percheziții la domiciliu în Cluj, București și alte 8 județe din România.

DIICOT a efectuat zeci de percheziții în Cluj și mai multe județe din România | Foto: Captură video, diicot.ro

Anchetatorii efectuează, joi dimineață, 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Covasna, Brașov, Bacău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea la persoane bănuite că falsifică diverse documente - cărți de identitate, permise auto, cărți de muncă și alte acte.

Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și fals informatic.

Cum acționau falsificatorii de acte?

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane din județele Brașov și Covasna ar fi constituit un grup de criminalitate organizată, ce avea ca scop obținerea de sume de bani din falsificarea unor documente oficiale, precum:

cărți de identitate

permise de conducere

diplome

adeverințe de studii

cărți de muncă

documente care atestă vechimea în muncă.

Conform cercetărilor, liderul grupării ar fi coordonat întreaga activitate, ocupându-se direct sau prin intermediari de identificarea clienților interesați de obținerea de acte falsificate.

Acesta ar fi stabilit prețurile, ar fi transmis comenzile către ceilalți membri ai grupului, care ar fi efectuat efectiv falsurile utilizând echipamente și programe informatice specializate, și ar fi încasat sumele rezultate, distribuind ulterior o parte din bani colaboratorilor săi.

Intermediarii, care ar fi avut rolul de a găsi noi clienți, ar fi primit și ei o cotă parte din sumele obținute, iar în unele cazuri, dacă apelau la serviciile grupării, ar fi beneficiat de reduceri de preț.

În cadrul acțiunii sunt puse în executare șapte mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi audiate la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Covasna.

Perchezițiile se desfășoară cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Cluj, Bacău și Constanța, al Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea, precum și al Inspectoratelor de Poliție Județene Covasna și Brașov. La acțiune participă și jandarmi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

