Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Documentele pentru centura metropolitană, în vizorul procurorilor anticorupție.

Procurorii DNA au descins miercuri la Primăria Cluj-Napoca. Departamentul Achiziții este vizat de controalele procurorilor anticorupție în contextul contractelor pentru centura metropolitană.

Procurorii DNA efectuează percheziții, miercuri, 12 noiembrie 2025, la Primăria Cluj-Napoca.

Potrivit surselor monitorulcj.ro, perchzițiile vizează Departamentul Achiziții din cadrul administrației locale. Procurorii verifică documentele pentru proiectul TR 35 care vizează centura metropolitană Cluj.

Deocamdată, Direcția Națională Anticorupție nu a publicat niciun comunicat cu privire la aceste aspecte.

Primăria Cluj: „Am pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate”

„La solicitarea DNA Cluj, Primăria Cluj-Napoca în această dimineață a pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate în cadrul demersului DNA.

Activitatea primăriei se desfășoară normal și colaborează instituțional cu organele statului potrivit prevederilor legale”, a transmis Primăria Cluj-Napoca la solicitarea monitorulcj.ro

