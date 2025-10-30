A început Forumul de Securitate Cibernetică în Energie la Cluj-Napoca

Joi, 30 octombrie 2025, la Cluj-Napoca a început prima zi a celei de-a treia ediții a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie.

Cea de-a treia ediție a Formului de Securitate Cibernetică în Energie a început, joi, 30 octombrie 2025 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Evenimentul a fost deschis de Mihaela Rodica Suciu, director general Distribuție Energie Electrică România (DEER).

Mihaela Suciu, director general DEER, la cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, eveniment desfășurat la Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„Au trecut deja trei ani de când am decis să organizăm acest formul aici la Cluj. La această ediție sunt mult mai mulți participanți față de prima. Sistemele energetice au devenit ținte strategice. În urmă cu câteva luni, compania noastră a fost ținta unui atac cibernetic, dar ce a urmat a fost o demonstrație de profesionalism și solidaritate. Echipa noastră de IT a reușit să restabilească sistemele în timp rezonabil. Prin prezența participanților în Cluj la această ediție, ei demostrează că reziliența sistemelor energetice va fi mai solidă și mult mai greu de străpuns în viitor. Sperăm ca singurele scurtcircuite de aici să fie între idei generale care se întâlnesc. În aceste două zile fiecare veți simți energia pozitivă care ne domină pe toți”, a spus Mihaela Suciu.

A fost prezent și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Acest forum este la Cluj pentru că este locul unde tehnologia se întâlnește cu viitorul, într-un centru inovator. Forumul este o platformă de idei, investiții, unde autoritățile publice, experții și politicienii se întâlnesc pentru soluțiile viitorului. Este un ecosistem de colaborare excepțional. Cu siguranță și Cluj-Napoca va beneficia din acest forum prin soluțiile pe care le vom aplica noi în administrația locală. Responsabilitatea noastră este securitatea cibernetică. Dacă nu vom avea grijă de acesta componentă, bunăstarea poate fi otrăvită. Fără securitate cibernetică nu există securitate energetică”, a afirmat Emil Boc.

Primarul Emil Boc, la cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, eveniment desfășurat la Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Primarul a spus că atacurile cibernetice trebuie luate în serios, deoarece un lucru care s-a întâmplat undeva ieri se poate întâmpla la noi mâine.

„E doar o chestiune de timp până când răul ni se poate întâmpla nouă. De aceea este importantă securitatea cibernetică. Energia este în tot și în toate. Inteligența artificială este de departe domeniul care produce cele mai mari distructive atacuri ale umanității. AI-ul este și un scut, dar și o sabie”, a mai spus Boc.

Emil Boc: „Trebuie să scădem prețul energiei”

Edilul a vorbit și despre prețul energiei din România.

„Trebuie făcut orice ne stă în putință la nivel național și european să scădem prețul la energie. Este una dintre cele mai mari provocări pe care lea are Europa și România. America are de trei ori mai mic prețul energiei decât în Europa. Cetățenii de rând plătesc facturi uriașe la întreținere din cauza prețului la energie. De aceea scade încrederea în democrație, în calitatea vieții. Nu trebuie să așteptăm descoperiri fabuloase. Trebuie să facem ce știm pentru a reduce prețul la energie la costuri decente”, a mai punctat Emil Boc.

A mai luat cuvântul și Maria Forna, prefectul Județului Cluj.

Aceasta a afirmat că Forumul de Securitatea Cibernetică în Energie ne provoacă să privim spre viitor cu responsabilitate și încredere.

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, la cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, eveniment desfășurat la Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„Suntem în plin proces de transformare digitală, iar energia este inima care pulsează prin toate sistemele moderne. Fără securitatea cibernetică rămânem vulnerabili, iar cu ea suntem pregătiți pentru provocările viitoare. Securitatea energetică ne privește pe toți. Clujul este un exemplul viu că inovația și colaborarea pot schimba realități. Aici avem un ecosistem unic, format din universități de top, companii de tehnologie și instituții publice deschise la dialog și o comunitate care înțelege că progresul vine din parteneriate și nu din izolare. La acest forum se nasc soluții. Aici, astăzi se conturează viitorul. Atât cel energetic al României, dar cel al securității. Fiecare sistem protejat, fiecare colaborare ne apropie de o securitate mai bună. În calitate de prefect al județului Cluj cred cu tărie în puterea comunității noastre de a inova și inspira. Clujul are energia, talentul și determinarea de a rămâne un model național în domeniul securității cibernetice aplicate în energie și nu numai. Rețelele noastre și comunitățile sunt interdependente. Clujul are nevoie de oameni ca dumneavoastră. Vizionari, dedicați și dispuși să transforme schimbarea în oportunități. Viitorul se construiește pas cu pas, aici și acum de la Cluj. ”, a spus Maria Forna.

În perioada 30-31 octombrie, Cluj-Napoca devine centrul dezbaterilor naționale cu privire la protecția infrastructurilor critice, odată cu organizarea celei de-a treia ediții a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, un eveniment de referință pentru domeniul energetic românesc, organizat în parteneriat cu Ministerul Energiei.

Evenimentul reunește, și în acest an, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai companiilor energetice, specialiști în securitate cibernetică și experți din mediul academic, într-un dialog constructiv despre provocările și soluțiile care definesc reziliența sectorului energetic.

Parcicipă aproximativ 350 de oameni, ceea ce confirmă interesul și necesitatea unui cadru comun de colaborare între industrie, administrație și mediul privat.

Forumul de la Cluj confirmă, astfel, statutul său de platformă esențială de schimb de idei, bune practici și parteneriate și contribuie activ la consolidarea culturii de securitate cibernetică în domeniul energiei din România.

