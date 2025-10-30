CFR așteaptă prima victorie în deplasarea de la Dinamo! Rus: „Avem lot valoric superior”

Formația din Gruia va da piept cu Dinamo în etapa cu numărul #15 din Superligă. Meciul este programat vineri, pe Arena Națională, de la ora 20:30.

Situația celor două echipe înaintea meciului direct este diametral opusă: „câinii” sunt pe locul 4 iar o victorie i-ar apropia și mai mult de podium, în timp ce ardelenii se confruntă cu o situație care era de neimaginat la începutul sezonului: locul 13, primul care duce la barajul de menținere/promovare la finalul sezonului.

CFR a câștigat ultima partidă, scor 4-0 cu CSM Slatina în Cupa României, însă caută să bifeze puncte și în întrecerea internă.

„Meciul cu Dinamo vine foarte repede după cel cu Slatina, un meci care ne-a mai ridicat puțin moralul. Știm că vom întâlni o echipă puternică, practică poate cel mai frumos joc din România, au un spate niște suporteri minunați, unici, care îi vor împinge.

Sper că băieții au înțeles toate aceste lucruri și trebuie să se ridice la nivel mental la nivelul acestui joc.”, a spus Laurențiu Rus, antrenorul interimar al echipei, la conferința de presă.

Lotul fostei campioane este decimat

CFR Cluj nu are nicio victorie în deplasare în acest sezon. N-a reușit să câștige pe teren străin nici în cupele europene, nici în campionat. În plus, gruparea antrenată încă de Laurențiu Rus se confruntă cu două probleme mari de lot: Louis Munteanu și Otto Hindrich sunt incerți pentru acest meci.

„Stăm prost peste tot, și acasă, și în deplasare, nu suntem mândri de rezultatele pe care le avem, tocmai de-aceea implicarea noastră sper să se vadă la acest meci și să venim cu un rezultat pozitiv. Sunt multe probleme de lot, mai mulți jucători sunt sub semnul întrebării.

Așteptăm până joi seară să vedem pe cine vom trece în lotul care va face deplasarea. Louis a intrat alături de echipă, nu a făcut încă antrenamente normale. Așteptăm să-i vină masca de protecție lui Otto Hindrich, sunt mai multe probleme pe care trebuie să le stabilim, nu le-am anticipat.

Până la ora plecării la București, trebuie să vedem ce lot va face deplasarea. Trebuie să vedem ce facem noi și cum vom putea alinia cea mai bună echipă de start, vedem până la ora meciului ce va fi.

Noi am început cu un parcurs european care ne-a măcinat destul de mult, multe deplasări, multe meciuri, acest randament scăzut din campionat plus meciul cu Hacken din deplasare au scăzut mult nivelul încrederii.

N-am reușit să legăm victorii, deși cred că avem un lot superior valoric celor de la Dinamo. Nivelul de încredere cu siguranță este scăzut. După meciul din Cupă am mai pus o piatră la revenirea lor, acum trebuie să arătăm și în campionat pentru că avem mare nevoie de puncte.”, a spus antrenorul.

Pancu vine după acest meci

Antrenorul interimar al CFR-ului a recunoscut că a luat legătura cu Daniel Pancu (46 de ani), noul antrenor al echipei. El a fost prezentat ca fiind noul tehnician principal al ardelenilor, dar va prelua banca tehnică abia după meciul cu Dinamo, pe care îl vor pregăti exclusiv Rus și Ovidiu Hoban.

„Cu Daniel Pancu am vorbit doar 5 minute, scurt. Mi-a zis că este alături de noi, că are încredere în ce am pregătit noi zilele astea și speră să reușim să scoatem un rezultat pozitiv. Noi vom fi pe bancă, deciziile le vom lua noi, el va veni după acest meci.”, a încheiat Laurențiu Rus.

