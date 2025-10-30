Europarlamentarul clujean Daniel Buda, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie: „Hackerii sunt dușmanii invizibili”

Clujenii Daniel Buda (europarlamentar) și Ovidiu Cîmpean (deputat) au participat la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, eveniment desfășurat la Cluj-Napoca.

Secretarul General ANRE, Mircea Man și europarlamentarul clujean Daniel Buda, speakeri la panelul „Norme și reglementări pentru protecția sistemelor critice în epoca inteligenței artificiale”, în cadrul Formului de Securitate Cibernetică, eveniment desfășurat la Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Programul primei zile a celei de-a treia ediții a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie a inclus trei paneluri tematice și două sesiuni de prezentări, ce vor aborda subiecte de actualitate precum:

Norme și reglementări pentru protecția sistemelor critice în epoca inteligenței artificiale;

Securitate vs interoperabilitate, utilități vs. utilizatori;

Reziliența business în plin război informatic.

Europarlamentarul Daniel Buda (PNL) și deputatul Ovidiu Cîmpean, ambii clujeni au participat și ei la Panelul 1 - „Norme și reglementări pentru protecția sistemelor critice în epoca inteligenței artificiale”, în cadrul Formului de Securitate Cibernetică.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a anunțat că anul acesta a fost lansat un program de tehnologie de încredere.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL), la cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, eveniment desfășurat la Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„Ar trebui introdus în sistemul de achiziții ca în momentul în care în sectoarele critice cumpără ceva să existe o preferință europeană. Să fie produse tehnologice fabricate în Uniunea Europeană, inlcusiv când vine vorba de securitatea cibernetică în România”, a spus Ovidiu Cîmpean.

Daniel Buda: Avem o cursă cu hackerii, dușmanii invizibili

A luat cuvântul și celălalt clujean, europarlamentarul Daniel Buda.

„În comisia juridică din Parlamentul European, acolo unde sunt membru, ne ocupăm de protecția din toate sectoarele, energetice și de altă natură. Avem niște limite, noi ca actori statali, care suntem depășiți de hackeri, cu care avem o cursă. Ei sunt dușmanii invizibili. Cu ei nu ai cum să te lupți, să te bați. Trebuie să faci față la ceea ce nu cunoști.

Poate nu ne dăm seama în ce fel de lume trăim. Suntem într-un război, până la urmă. E nevoie de o interconectare e ecosistemelor europene și Românești pentru a putea face față acestor provocări. Din perspectiva securității cibernetice avem anumite limite. Trebuie să reglementăm de unde luăm diverse produse și cum ne protejăm de atacuri din partea unor actori non-europeni. Nu poți menține oameni în sistemul informatic fără bani. Nu putem trăi fără curent. Îl folosim oriunde. Este important să ne atragem oamenii și să-i menținem aici”, a spus Daniel Buda.

Europarlamentarul clujean Daniel Buda (PNL), la cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, eveniment desfășurat la Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Acesta a afirmat că Europa vine cu resurse financiare europene și pune la dispoziție mulți bani.

„Ce ați fi făcut fără fonduri europene? Nimic! Nu putem vorbi de securitate doar la nivel regional, în Transilvania și România. Trebuie să o facă toate statele. Fără energie nu avem viață. Un trai mai bun, inclusiv în Cluj depinde de ceea ce facem”, a mai spus Daniel Buda.

Ovidiu Cîmpean: „România trebuie să ia grosul din banii europeni”

Ulterior, Ovidiu Cîmpean a punctat și el cât de important e ca România să atragâ cât mai multe fonduri europene.

„Fondul european pentru Competitivitate este de 400 de miliarde de euro. Ar trebui să facem parteneriate pentru a fi lideri și să aducem grosul bugetului în România. Am cerut anumite praguri minime de finanțare pentru a nu concentra toată finanțarea în vestul Europei. Să ne propunem să atragem cel puțin 10 miliarde de euro. Trebuie să ne uităm și la Green Deal, care este criticat foarte mult acum, dar cifrele spun contrariul. Tranziția energetică ne aduce o economie europeană Ne-a adus anul acesta o economie la nivel european de 260 de miliarde de euro până în 2040. Tranziția energetică trebuie să vină mână în mână cu cea digitală, dar și cu una de competențe. Dacă tehnologiile noi la început intră în parteneriat cu universitățile și administrațiile, atunci pot ținti nu doar piața din România și cea Europeană”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

Secretar general ANRE: „Facturile mai mari sunt o greutate petru mulți”

În cadrul aceluiași panel a vorbit și secretarul general al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Mircea Man.

„Aș vorbi și ceva despre gaz astăzi. După ce în 1998, când eram director de sucursală, în prima zi de muncă mi-au murit doi oamnei din Satu Mare, șocat de eveniment am început să facem informări, să punem fluturași la fiecare intrare în bloc: condițiile minime care trebuie să fie îndemplinite. Astăzi le-am cam uitat. Există ordinul 179 care spune clar ce trebuie să facă furnizorul, distribuitorul și clientul final. Nu ajunge să îți faci revizia și verificarea în propriul apartament dacă uităm de casa scării”, a spus Mircea Man.

Secretarul general ANRE a spus că este un minim din partea furnizorilor să informeze la timp despre verificări și revizii.

Secretarul general ANRE, Mircea Man, la cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, eveniment desfășurat la Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„Operatorul de distribuție nu se poate opri la închiderea gazului când este un semnal că este o defecțiune. 112 nu vine la pacient să îi arate listă cu medici și spitale, ci îi acordă primul ajutor. Când vorbim de rentabilitate trebuie să avem în vedere și clientul final, dacă poate plăti acel tarif. Astăzi, facturile sunt pe buzele tuturor. A fost o perioadă când au fost subvenționate. O factură de la 50 de lei de la 100 de lei înseamnă o greutate pentru mulți. Va trebui să găsim o soluție prin care prețul energiei electrice să poată să fie suportat. Autorizăm zilnic noi capacități ce producție, ceea ce este un lucru bun”, a mai spus Mircea Man.

Despre Forumul de Securitate Cibernetică în Energie

În perioada 30-31 octombrie, Cluj-Napoca devine centrul dezbaterilor naționale cu privire la protecția infrastructurilor critice, odată cu organizarea celei de-a treia ediții a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, un eveniment de referință pentru domeniul energetic românesc, organizat în parteneriat cu Ministerul Energiei.

Evenimentul reunește, și în acest an, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai companiilor energetice, specialiști în securitate cibernetică și experți din mediul academic, într-un dialog constructiv despre provocările și soluțiile care definesc reziliența sectorului energetic.

Parcicipă aproximativ 350 de oameni, ceea ce confirmă interesul și necesitatea unui cadru comun de colaborare între industrie, administrație și mediul privat.

Forumul de la Cluj confirmă, astfel, statutul său de platformă esențială de schimb de idei, bune practici și parteneriate și contribuie activ la consolidarea culturii de securitate cibernetică în domeniul energiei din România.

