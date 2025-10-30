Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia instanței este definitivă.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declarațiile sale prin care a promovat idei doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile| Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Decizia a fost luată, joi, de Tribunalul Bucureşti, instanţă care i-a respins lui Georgescu o contestaţie la o altă hotărâre prin care a fost menţinută măsura controlului judiciar.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale a fost aşteptat de câteva sute de persoane în faţa tribunalului, iar, la un moment dat, după ce acesta a părăsit locaţia, s-a produs o busculadă între un grup violent de susţinători şi jandarmi, notează Agerpres.ro

Forţele de ordine au extras din mulţime un bărbat şi l-au băgat într-o dubă, în apărarea individului sărind mai multe persoane, printre care şi o femeie însărcinată, dar şi un alt bărbat, acesta din urmă îmbrâncindu-se cu jandarmii. Ulterior, în spaţiul public au apărut mai multe imagini însoţite de mesaje de tipul „Jandarmeria a început să bată femeile”, despre care forţele de ordine spun că sunt false.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicții, printre care aceea de a părăsi țara fără încuviințarea autorităților judiciare și de a posta pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: