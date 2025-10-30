FCSB a ajuns la Cluj pentru meciul cu „U”!

Meciul dintre Universitatea Cluj și FCSB este programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe Cluj Arena.

Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB | Foto: Sergiu TĂMAȘ / monitorulcj.ro

Fotbaliștii antrenați de Elias Charalambous au rămas în Ardeal după meciul câștigat miercuri seară cu Gloria Bistrița, scor 3-1, în grupele Cupei României.

Astfel, ei au ajuns la Cluj încă de joi dimineața, când o parte dintre jucători au fost văzuți în recepția unui hotel de lux din oraș.

Înaintea etapei cu numărul #15 din Superligă, cele două formații sunt vecine de clasament: „U” Cluj ocupă locul 9, cu 17 puncte, în timp ce FCSB este o poziție pe jos, pe 10, cu 16 puncte.

Ambele formații au moral bun înaintea meciului direct, au câștigat ultimele două dueluri fiecare și luptă să revină cât mai repede în zona locurilor de play-off.

