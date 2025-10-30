Horațiu Potra, arestat în Dubai, susține că vrea să revină „voluntar” în România

Mercenarul Horațiu Potra, arestat luna trecută în Dubai, susține că vrea să revină în țară. Rusia a încercat să blocheze procedura de extrădare.

Avocații mercenarului Horațiu Potra au anunțat joi că acesta dorește să revină „voluntar” în România din Dubai, acolo unde a plecat după ce a fost pus sub acuzare în dosarul în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Pe 29 septembrie, Horațiu Potra, fiului acestuia, Dorian Potra, precum și un alt membru al familiei au fost reținuți în Emiratele Arabe Unite, urmând să fie parcurse procedurile de extrădare.

Apărătorii lui Potra susțin că acesta vrea să se întoarcă în România, deoarece dorește „să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele”.

„Decizia de a se preda este dovada unor oameni care nu au nimic de ascuns. În calitate de avocați ai familiei Potra, dorim să informăm opinia publică asupra faptului că cei trei clienți ai noștri au luat decizia de a reveni voluntar în România și de a se preda autorităților, pentru a fi judecați în fața instanțelor române”, se arată într-o informare publicată de avocații Christiana Mondea și Șerban Moga, citată de Agerpres.ro

„Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a transmis Horațiu Potra, prin intermediul avocaților săi.

Cei trei au plecat din România la începutul acestui an, pe numele lor fiind emise în luna februarie mandate de arestare preventivă în lipsă.

Horațiu Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și Călin Georgescu.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și Călin Georgescu au pus la punct un plan de destabilizare a României imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, prin organizarea de acțiuni violente

Rusia a încercat să blocheze extrădarea lui Potra

Rusia depune eforturi pentru a opri extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra, acuzat de complot la o lovitură de stat în România, potrivit unei investigații recente publicate de The Guardian. Persoane apropiate de Kremlin încearcă să intervină pentru a-l elibera înainte de a fi trimis în țară.

Efortul de a-i bloca extrădarea este condus de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, o organizație cu legături strânse cu Ministerul de Externe al Rusiei, și de Igor Kalinin, un cetățean moldovean fugit la Moscova, care recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse.

„În prezent încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a spus Spivak într-un interviu telefonic acordat luni.

„Avem multă experiență și mulți oameni lucrează pentru a-l elibera”, a adăugat el, precizând că a angajat „un grup de avocați foarte reputați” în Emiratele Arabe Unite care lucrează la obținerea eliberării lui Potra și că intenționează să călătorească personal la Dubai, potrivit sursei citate.

La începutul acestei luni, Potra încercase prin avocații săi să anuleze mandatul de arestare emis în România, dar un judecător i-a respins cererea.

Ministrul Justiției: „Procedura de extrădare poate dura câteva luni”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu a dorit să comenteze ancheta The Guardian. În schimb, el a spus că „până în momentul de față avem o foarte bună cooperare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite”, notează Hotnews.ro

Procedura de extrădare poate dura câteva luni, a explicat ministrul Justiției.

„Am observat și eu ceea ce se prezintă într-o anchetă jurnalistică. Nu doresc să să comentez. Ceea ce pot să vă spun, însă, este că până în momentul de față avem o foarte bună cooperare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Am prezentat toate aspectele de fond și de formă care privesc solicitarea noastră de extrădare. Noi suntem conștienți de faptul că se parcurge o procedură, pentru că aceasta este specifică extrădării, și așteptăm să vedem ce vor hotărî autoritățile din Emirate.(...). Urmează să se stabilească un termen de către instanța de acolo și când vom avea certitudinea acelui termen vom fi anunțați”, a declarat ministrul Radu Marinescu.

Potra este trimis în judecată alături de Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat. Procurorul General al României, Alex Florența, anunța într-o conferință de presă privind războiul hibrid dus de Moscova în România, că autoritățile din țara noastră au informații certe că Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia.

