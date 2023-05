Gunoaiele Clujului, sursă de ENERGIE? Strategia Consiliului Județean de a face bani din deșeuri

În contextul crizei energetice de la nivel european, Consiliul Județean Cluj caută soluții pentru a produce energie din resturile deșeurilor de la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor.

Recent, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor a fost predat de Consiliul Județean Cluj operatorului Supercom. FOTO: Facebook/ Consiliul Județean Cluj

La Cluj, gunoaiele care nu pot fi reciclate ar putea deveni o sursă de energie. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a dezvăluit că forul județean desfășoară un studiu de fezabilitate prin care va fi găsită soluția optimă pentru valorificarea resturilor de deșeuri stocate în celula Centrului Integrat de Management al Deșeurilor (CMID).

Studiul ar urma să ofere o strategie privind transformarea deșeurilor în energie (electrică sau termică), în contextul în care Uniunea Europeană și nu numai traversează o perioadă de incertitudine în acest sector economic.

Amintim că, recent, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor a fost predat de Consiliul Județean Cluj operatorului Supercom.

„Discutăm de foarte mulți ani și a fost o întreagă telenovelă acest centru de deșeuri, iar pentru mine și pentru echipa de la Consiliul Județean, a fost unul dintre cele mai complicate proiecte, deoarece au apărut atât de multe situații neprevăzute de-a lungul celor opt ani, încât de multe ori, proiectul a fost pe punctul de a fi blocat și de a se renunța la el, după ce s-au cheltuit câteva zeci de milioane. În urmă cu opt, zece ani, s-a decis ca Consiliul Județean să gestioneze această problemă a gunoaielor, primăriile neavând bani la acea vreme să își închidă rampele neconforme și să își construiască un sistem nou de gestionare a deșeurilor.

Acest centru nou, care este celula care înlocuiește practic vechile rampe „ceaușiste” (…). De aceea este atât de importantă această rampă, cu ceea ce am finalizat, stația de tratare mecano-biologică și stația de tratare a deșeurilor, pentru că, pentru următorii 15-20 de ani, am rezolvat problema gunoaielor. Dacă cantitatea de gunoi pe care am estimat-o va fi peste această cantitate, deși constatăm că, din contră, cantitatea de gunoi scade la nivelul tuturor localităților față de nivelul estimat de noi în 2008-2009, atunci există varianta construirii unei noi celule, lângă actuala celulă, fie varianta pe care noi o vom îmbrățișa, aceea de a valorifica întreg gunoiul rămas, până la un procent de sub 10%, printr-o stație mobilă care va fi cumpărată și care va procesa gunoiul rămas și vrem să îl transformăm în energie, adică să facem bani din gunoaie, acesta este dezideratul nostru final. Adică, și această ultimă fracție de gunoi pe care noi o aruncăm în celule să fie procesată și transformată în energie electrică”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, într-o emisiune radio.

Studiu de fezabilitate pentru transformarea gunoiului în energie

Potrivit șefului forului județean, până la finalul anului, Clujul ar urma să aibă o strategie de valorificare a deșeurilor din celula de depozitare a CMID. Aceasta se va referi la producerea de energie termică sau electrică pe baza gunoaielor, în condițiile în care, în viitor, CMID ar putea deservi și alte județe care nu reușesc să gestioneze problema deșeurilor.

„În momentul de față, avem un studiu de fezabilitate pe care l-am comandat la nivelul CJ pentru a ne da soluția optimă pe care noi trebuie să o implementăm pe viitor. Acesta ne va spune în ce fel putem valorifica la maxim: prin energie, prin energie termică, electrică. Acest studiu este în fază finală și anul acesta dorim să demarăm și, de ce nu, chiar să găsim operatorul care să proceseze deșeurile. Cred că anul acesta vom avea soluția finală și sunt mulți operatori care așteaptă și doresc să intre pe piață, pentru că este o sursă de venit permanentă. Sunt județe care încă nu au soluții și ar vrea să aducă gunoaiele aici. În această situație, cu cât ai mai multe deșeuri, cu atât ai mai multă energie. (…) Centrul de deșeuri are capacitatea de a procesa gunoiul din toată Transilvania, cam aici este dimensiunea. (…)

Gunoaiele luate din comune și orașe vin în hale mari unde avem aceste stații și practic vom preselecta gunoiul. Ultima fracție de gunoi care rămâne după ce operatorul își valorifică ce spuneam, și pe aceea dorim să o valorificăm și operatorul care va gestiona acum în totalitate deșeurile din Cluj: atât colectarea, cât și transportul, depozitarea și procesarea finală, aceea de a depune gunoiul în aceste celule. Urmează să decidem pentru procesarea fracției finale pe ce cale mergem: fie pe banii unui operator care vine și face el investiția care poate fi de la câteva zeci de milioane până la sute de milioane, depinde cât e de performantă. Aici, fie cheltuiala o asumăm pe întreg județul, pe toate unitățile administrativ-teritoriale, fie pe cheltuiala unui privat care în schimbul faptului că va primi fracția de gunoi rămasă, el va face pe cheltuiala lui și să plătească o redevență pe urmă către bugetul public”, a mai arătat Alin Tișe.

Tariful la gunoi ar putea să scadă

Odată cu implementarea strategiei și cu transformarea deșeurilor în energie, tariful pentru servicii de salubritate ar putea scădea, a declarat președintele CJ Cluj, întrucât acestea ar deveni sursă de venit pentru operator și pentru județ.

„Îmi doresc ca prin implementarea sistemului, să ajungem la un tarif, dacă se poate, mai mic sau să nu mai crească tariful actual. Nu aș vrea să mint oamenii, să zic că de mâine va scădea prețul la gunoi. Vrem să menținem la o limită acceptabilă prețul la gunoi, să avem servicii de calitate și nu în ultimul rând, să ajungem să producem bani din gunoaie”, a mai transmis Tișe.

