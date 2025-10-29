Realizarea drumului de acces la hub-ul educațional din Borhanci, investiție de 15 milioane de euro. Emil Boc: „Proiectul va conferi zonei o calitate a vieții ridicată”.

Consiliul Local a aprobat, miercuri, proiectul drumului de acces la viitorul hub educațional din Borhanci. „Proiectul va conferi zonei o calitate a vieții ridicate”, spune primarul Emil Boc.

Viitorul drum de acces la hub-ul educațional din Borhanci a fost aprobat, miercuri, de Consiliul Local.

Investiția este estimată la 15 milioane de euro.

Conform proiectului aprobat de Consiliul Local, întregul ansamblu educațional va beneficia de o conexiune rutieră adaptată cerințelor de trafic și funcționalitate din zonă.

„În Borhanci construim un hub educațional complex, care include creșă, grădiniță, școală gimnazială, liceu și bazin olimpic. Proiectul va conferi zonei o calitate a vieții superioară”, a declarat, miercuri, primarul Emil Boc.

Drumurile de acces la acest complex sunt extrem de importante și au fost corelate cu celelalte investiții aflate în derulare.

„Proiectul a fost astfel corelat încât la finalizarea lucrărilor la hub-ul educational să ne apropiem și cu terminarea drumurilor, pentru ca proiectul să fie unul integrat, chiar dacă toate aceste proiecte sunt separate, cu finanțare distinctă”, a explicat edilul Clujului în ședința de Consiliu Local.

De altfel, în vara acestui an, lucrările în teren erau în plină desfășurare, iar în zonă s-a intervenit cu zeci de utilaje pentru amenajarea drumului de acces către noul hub educațional care va include o creșă, o grădiniță, o școală, un liceu și un bazin de înot.

„Drumul aflat în lucru va include două benzi de circulație, trotuare, piste pentru biciclete și spații de parcare, asigurând un acces sigur și organizat atât pentru părinți și elevi, cât și pentru cei care tranzitează zona”, explica viceprimarul Dan Tarcea în iunie 2025.

Conform datelor oficiale, lucrările de infrastructură aflate în desfășurare au termen estimat de finalizare luna iunie 2026.

Hub-ul educational din Borhanci, investiţie de aproape 100 de milioane de euro, include:

*Creșă cu 11 grupe, fiecare cu câte 9 copii;

*Grădiniță cu 8 grupe, fiecare cu câte 20 copii;

*Școală gimnazială – 3 corpuri de clădire și sală de sport;

*Liceu – laboratoare moderne și sală de sport;

*Bazin de înot acoperit cu capacitate de 1000 de spectatori, ce include: bazin olimpic de înot, bazin pentru sărituri, zone de agrement, bazin de inițiere, saune, jacuzzi și vestiare;

*Bază sportivă pentru agrement și activități recreative: terenuri sportive, locuri de joacă pentru copii, zone de șah, ping-pong, aparate fitness, skate, parkour, amfiteatru deschis și grup sanitar public;

*Pădure-parc de peste 50 de hectare, cu traseu pentru dirtbike, grădină și parc tematic;

*Infrastructură completă – străzi, trotuare și rețele edilitare.

