Emil Boc, vizită pe șantierul complexului de natație din Borhanci: „Bazinul olimpic va avea un antrenor digital și va găzdui competiții internaționale”

Lucrările la Bazinul olimpic din Borhanci avansează în teren și au ajuns la un grad de execuție de 50%. „La încheierea lucrărilor, vom avea un bazin ce va putea organiza competiții naționale și europene”, spune primarul Emil Boc.

Emil Boc, vizită pe șantierul complexului de natație din Borhanci: „Bazinul olimpic va avea un antrenor digital și va găzdui competiții internaționale”|Foto: Emil Boc - Facebook

Emil Boc a făcut, vineri, o vizită pe șantierul Bazinului Olimpic din Borhanci.

„Este un proiect extrem de important pentru sportul clujean și pentru sportul din România.

La încheierea lucrărilor, vom avea un bazin olimpic ce va putea organiza competiții naționale și europene. Cu anumite derogări, vor putea fi organizate și competiții de nivel mondial”, a anunțat primarul Clujului Emil Boc.

Boc, vizită pe șantierul complexului de natație din Borhanci

Bazinul propriu-zis va dispune de opt culoare și alte facilități necesare pentru natație.

Proiectul bazinului din zona Borhanci a început în aprilie 2024, iar ulterior în cadrul lucrărilor au fost amplasați 745 de piloți forați pentru consolidarea terenului. Termenul de finalizare a lucrărilor este iunie 2026.

„Astăzi, progresul în teren este de circa 51% grad de realizare și suntem în grafic pentru ca în iunie anul viitor lucrările să fie încheiate”, a adăugat Emil Boc în mesajul video publicat pe pagina de Facebook.

Antrenor digital la Bazinul Olimpic

Complexul de natație va dispune de un element inovator: bazinul va avea și un antrenor digital, un sistem de tip robotizat ce le va permite sportivilor să își urmărească performanțele.

„Robotul le va permite sportivilor să se antreneze, în sensul că dacă vrei să faci în câteva secunde bazinul, îți arată cu ce viteză trebuie să înoți. Astfel, dimensiunea inovativă și digitală va fi utilizată și la antrenamente”, a explicat Emil Boc.

Proiectul din cartierul Borhanci prevede construirea unei clădiri pe 3 niveluri cu un bazin de înot acoperit, capacitate de 1.000 de spectatori și zone dedicate competițiilor sportive de natație. Astfel, sunt cuprinse: bazin olimpic de înot, bazin olimpic de sărituri, zonă de gradene pentru spectatori, zone de agrement, bazin de inițiere, saune, jacuzzi, vestiare și zonă administrativă.

„Ne bucurăm să vedem că sunt șantiere unde constructorii își respectă termenele. Merg la fiecare șantier și atenționez acolo unde lucrările nu sunt în grafic, unde sunt probleme, dar e un motiv de bucurie că majoritatea șantierelor, precum este și cel de la bazinul din Borhanci, sunt în grafic”, a explicat Emil Boc.

Recent, edilul Clujului a efectuat vizite pe șantierele metroului din Cluj și în zona 14 Iulie, pentru monitorizarea proiectului de modernizare din cartierul Grigorescu, dar și la mai multe școli din municipiu, modernizate cu bani europeni.

În toamna acestui an, lucrările la bazinul competițional din Borhanci vor continua prin anveloparea clădirii, iar până la finalul lui 2025, fațada va fi închisă perimetral. Ulterior, în parioada de iarnă, lucrările vor putea continua în interior.

„Sunt convins că aici se vor antrena viitorii campioni ai României, pentru că vor avea toate condițiile să reușească. Astfel vom ajuta Federația Română de Natație să organizeze, printr-o infrastructură de ultimă generație, competiții naționale și europene”, a mai spus primarul Clujului.

În august anul trecut, Emil Boc anunța că Bazinul din Borhanci va purta numele campionului olimpic român la natație, David Popovici.

Viitorul bazin de înot face parte dintr-un proiect mai mare al Primăriei Cluj-Napoca pentru realizarea unui HUB educațional, care include creșă, grădiniță, școală gimnazială, liceu, o zonă de pădure-parc, bază sportivă și străzile aferente.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: