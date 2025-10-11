Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, vizită pe șantierul HUB-ului Educațional din Borhanci, investițe de 100 mil. euro.

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc și directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, Marcel Boloș au vizitat, vineri, 10 octombrie 2025, șantierul HUB-ului Educațional din Borhanci.

HUB-ul de 100 mil. euro din Borhanci, cel mai mare proiect educațional din Cluj-Napoca

Acolo, investiția este de 100 de milioane de euro, bani din fonduri europene, naționale și locale.

„I-am prezentat ministrului Dragoș Pîslaru, de la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, șantierul școlii din cadrul HUB-ul educațional din Borhanci, împreună cu reprezentanții ADR și echipa Primăriei Cluj-Napoca. Școala face parte din cel mai mare proiect educațional al municipiului, HUB-ul Educațional Borhanci, în valoare de 100 milioane de euro și care cuprinde: bazin de înot, creșă, grădiniță, școală, liceu și sală de sport și drum de acces, bază sportivă și pădure parc”, a transmis Emil Boc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Bugetul pentru construirea HUB-ului: 20 milioane de euro - fonduri europene, PNRR și din Programul Național Regional, 4 milioane de euro - sprijin guvernamental și 76 milioane de euro - investiție de la bugetul local.

HUB-ul Educațional de 100 mil. euro din Borhanci | Foto: Facebook, Emil Boc

Stadiul lucrărilor la HUB-ul educațional din Borhanci

Școala este finalizată în procent de 65% și cuprinde:

27 săli de clasă;

3 laboratoare;

bibliotecă și sală de lectură;

sală de sport de 584 mp, sală de antrenament;

cabinet psihologic și cabinet medical;

bucătărie și sală de mese;

spații administrative și de depozitare.

„Aceste obiective urmează să fie finalizate în calendarul asumat de primărie împreună cu guvernul României prin PNRR”, a conchis Emil Boc.

