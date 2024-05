Au început lucrările la liceul din Borhanci. Emil Boc: „Viitorul Clujului se pregătește aici, astăzi”

Hub-ul educațional din Borhanci a pornit deja „la drum”. Luni, 27 mai, au fost demarate lucrările la viitorul liceu din Borhanci.

Cum vor arăta liceul şi sala de sport din Borhanci?

Acesta face parte din proiectul complex „Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc” din cartierul Borhanci.

La inaugurarea lucrărilor a participat și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Liceul din Borhanci va avea o capacitate pentru a primi în clasă 360 de elevi. Va avea 12 săli de clasă, 6 cabinete de limbi străine, trei laboratoare. Va fi structurat cu parter şi două etaje. Va avea toate dotările specifice unei unităţi educaţionale. Liceul va avea o sală de sport în jur de 1.000 mp suprafaţă construită. Gradene, posibilitatea de a avea inclusiv competiţii în această sală de sport şi evident de a practica orice sport pe care elevii îl vor dori. Această structură educaţională face parte din hub-ul Borhanci. Aici, astăzi, începem construcţia la liceu şi la sala de sport”, a declarat Emil Boc.

În 10 august 2023, a fost semnat contractul de proiectarea și execuția lucrărilor la liceul și sala de sport din Borhanci, o investiție de 7,3 milioane euro. Câștigătorea licitației este asocierea SC Axial Construct Invest SRL - SC Mird Instal SRL - SC Prodesign Engineering & Construction SRL.

Construcția liceului va avea un regim de înălțime P+2E, unde vor fi amenajate 12 săli de clasă cu o capacitate de 30 elevi, 6 cabinete limbi străine, 9 cabinete profesori, 6 birouri, un cabinet medical, 8 spații depozitare, 12 grupuri sanitare, o bibliotecă. Sala de sport va avea o suprafață utilă interioară de 1.411,20 mp cu parter și etaj parțial, unde se vor amenaja vestiare atât pentru elevi, cât și pentru profesori, grupuri sanitare, spații de depozitare. Gradena va avea o capacitate de 195 persoane, iar datorită funcțiunilor moderne în această sală de sport se vor putea organiza competiții sportive.

Viitorul Liceu din Hubul educațional Borhanci va dipune de:

- 12 săli de clasă, 3 laboratoare, 6 cabinete limbi străine, 9 cabinete profesori, 6 birouri, un cabinet medical, 8 spații depozitare, 12 grupuri sanitare, o bibliotecă, o sală multifuncțională (capacitate 132 elevi)

- suprafață construită la sol: 1.456,58 mp

- suprafață construită desfășurată: 4.056,31 mp

- regim de înălțime: Parter + 2 etaje

Sală de sport

- gradene (195 locuri), 9 grupuri sanitare, 6 vestiare, spațiu de depozitare.

- suprafață construită la sol: 1.431,93 mp

- regim de înălțime: Parter

Proiectul face parte din viitorul hub educațional din colonia Borhanci, care include o serie de obiective de investiții, precum creșă, grădiniță, școală gimnazială, o zonă de pădure-parc, bază sportivă. Finanțarea se face din fonduri bugetare, însă, în cazul în care se va identifica un program de finanțare în cadrul căruia achiziția să poată fi finanțată, administrația locală va utiliza această opțiune. Durata contractului este de 560 de zile (aproximativ un an și jumătate).

Investiţie prin PNRR pentru lucrările la liceul din Borhanci

În cadrul evenimentului a fost prezent şi viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Acesta a precizat că finanţarea pentru lucrările liceului vine din PNRR.

„Mă bucur foarte tare că suntem în etapa aceasta. Este practic al doilea obiectiv la care începem lucrările, după bazinul din Borhanci. Face parte din strategia noastră de a face infrastructură de calitate în fiecare cartier al oraşului. Împreună cu echipa pe care o avem în municipiul Cluj-Napoca vedem că munca noastră prinde contur. În urma mandatului pe care dumneavoastră vi l-aţi dat, acest proiect a fost depus pe finanţarea pe PNRR şi am primit vestea bună că avem 50 de milioane lei aprobaţi prin PNRR şi acest proiect va intra pe această finanţare. Deci vom avea bani în plus şi pentru alte obiective ale oraşului. Legat de componenta de drum, există lucrări de infrastructură şi utilităţi, pornind de la partea de electrică în care a trebuit să ducem cablul şi să facem alimentarea de la 6 sau 7 kilometri, pentru a avea trasee alternative astfel încât în momentul în care sunt diferenţe de tensiune să nu fie afectat nici cartierul, nici şcoala. Am făcut toată această infrastructură şi se pot vedea lucrări de canalizare, de apă. Discutăm de investiţii de zeci de milioane de euro absolut necesare pentru a creşte calitatea vieţii oamenilor”, a declarat Dan Tarcea.

Școală și grădiniță, realizate de la zero

Pe lângă liceu și sală sportivă, viitorul Hub educațional va dispune și de o creșă, o grădiniță și o școală gimnazială, potrivit proiectului asumat de autorități. Grădinița va dispune de o capacitate de 160 de locuri, cu 8 grupe distincte.

„În săptămânile următoare şi foarte curând vom începe, de asemenea, lucrările la creşă, grădiniţă, şcoală gimnazială. Utilităţile deja au început. Este deja şantierul în derulare pentru pregătirea infrastructurii. Drumul cu două benzi, trotuare şi piste de biciclete, inclusiv o bandă pentru a putea lăsa copiii la şcoală va fi pregătit, pentru a deservi întreg cartierul Borhanci, astfel încât cei care locuiesc şi vor locui aici să nu mai fie nevoiţi să meargă cu copiii în altă parte a oraşului, ajutând astfel şi la descongestionarea traficului, dar şi la creşterea calităţii vieţii. Face parte din strategia noastră de a face prima dată infrastructura şi apoi de a dezvolta locuirea de calitate. Am acordat autorizaţii de construcţii pentru cei care nu aduc trafic suplimentar aici în Borhanci. Imediat ce se va finaliza această structură educaţională şi conectivitatea cu centura, locuirea poate să meargă mai departe. Aici vor avea tot. Creşă, grădiniţă, şcoală gimnazială, liceu şi sală de sport. Se află deja în lucru şantierul care vizează bazinul de înot care va întregi infrastructura de calitate din cartier. Se va realiza şi parcul din Borhanci. Viitorul Clujului se pregăteşte aici, astăzi", a mai declarat Emil Boc.

În privința viitorului bazin olimpic din Borhanci, parte a Hub-ului educațional ce urmează să fie dezvoltat aici, acesta va face parte din Cluj un centru al natației din România.

Viitorul HUB Borhanci va dispune de următoarele obiective de investiții:

Creșă de 99 de locuri: Proiectul viitoarei creșe se află în evaluare la Compania Națională de Investiții (CNI), urmând să fie finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoare estimată: 5,4 milioane de euro, fără TVA.

Grădiniță: Ordinul de începere pentru proiectare a fost semnat în 8 iunie 2023, iar documentația urmează să fie predată către CNI. Valoare estimată: 3 milioane de euro, fără TVA.

Școala Gimnazială și Sala de sport: Ordinul de începere pentru proiectare a fost semnat în 29 mai 2023. Valoare estimată: 8,5 milioane de euro, fără TVA.

Bazin de înot, plus lucrări pentru echiparea edilitară a viitorului HUB educațional din Borhanci. Amplasamentul a fost predat în 26 mai 2023. Valoare estimată: 23,8 milioane de euro, fără TVA.

