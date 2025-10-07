Ministrul Dezvoltării, la Cluj. Cseke Attila: „Sunt peste 700 de primării unde nu e nevoie de reducere de personal.”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, la Cluj-Napoca, faptul că, în România există mai mult de 700 de Unități Administrativ-Teritoriale (UAT) unde nu ar fi nevoie de reducere de personal în contextul reformei administrației locale.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a vorbit la Cluj despre reforma administrației locale | Foto: monitorulcj.ro

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat luni, 6 octombrie 2025, la Cluj, că există peste 700 de UAT-uri unde n-ar fi nevoie de reducerea de personal, pentru că primarii au fost mai eficienți în ceea ce privește gestionarea resursei umane

Ministrul Dezvoltării: „Unde primarii au fost eficienți nu va fi necesară o reducere de personal”

„Eu pot să vă spun punctul de vedere al ministrului Dezvoltării și al UDMR. Dintre cele două variante care s-au conturat ca variante de lucru, noi am spus că preferăm acea variantă în care printr-o reducere de personal de 30-34 de procente, care determină o reducere pe posturi ocupate de 10%, putem să aplicăm această procedură diferențiat, astfel încât nu la toate primăriile și nu la toate UAT-urile este vorba despre o eficientizare. Acolo unde primarii au fost mai eficienți din punct de vedere al gestiunii resursei umane, acolo nu va fi necesară o reducere de personal. Sunt peste 700 de astfel de UAT-uri din cele 3.228, în care, pe această procedură, nu este necesară o reducere de posturi ocupate, iar la toate celelalte, într-o mică sau mai mare măsură, dacă organigrama instituției este ocupată aproape în totalitate, atunci sigur că eficientizarea va presupune și o reducere de personal. Dar decizia se va lua mâine, în ședința de coaliție, nu pot să antamez o soluție”, a afirmat Cseke Attila, potrivit Agerpres.ro.

Cseke Attila „Vom analiza dacă prefecturile vor trece de la MAE la Ministerul Dezvoltării”

Totodată, acesta a vorbit și despre trecerea prefecturilor de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Dezvoltării și a afirmat că acestă chestiune va fi discută cu ocazia reformelor care vor viza eficientizarea administrației publice centrale.

„Vor fi discuții și pe această temă, în momentul în care discutăm de eficientizare pe administrația publică centrală. Din discuțiile pe care le-am avut legat de acest pachet și văzând ceea ce s-a întâmplat legat de faptul că nu aveam până în iulie o situație foarte clară cu privire la organigramele și structurile autorităților administrației publice locale și noi trebuia să lucrăm cu Ministerul de Interne, am avut această discuție legat de această posibilitate. Vom discuta. Cel mai important este ca lucrurile să fie eficientizate din punct de vedere al funcționalității. Funcționalitatea este cea mai importantă și calitatea în funcționarea instituțiilor statului. Dacă în urma acestei analize vom considera că este mai bine ca aceste structuri să aparțină de Ministerul Administrației, vom veni cu asemenea propunere. Sigur că și colegii de la Ministerul de Interne au un punct de vedere, dar nu s-a discutat în concret, pentru că nu am ajuns la reorganizările pe administrația publică centrală, dar accentuez că trebuie să ajungem acolo”, a afirmat ministrul Cseke Attila.



El a semnat, luni, contractul de predare-primire a noului sediu al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, împreună cu rectorul Academiei, prof. dr. Vasile Jucan, și a participat apoi la concertul inaugural al sălii de concerte Heritage din noul campus al Academiei, cea mai mare sală de concerte din țară, finanțată de Ministerul Dezvoltării.

