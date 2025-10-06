Bolojan merge înainte cu reforma administrației. Abrudean: Guvernul își va asuma răspunderea!

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat luni că reforma administraţiei nu este un subiect care poate fi îngropat, menţionând că amânarea deciziei pe această temă ar fi „un semnal prost”. El spune că reforma administrației va fi adoptată prin asumarea răspunderii de către guvern.

Președintele Senatului Mircea Abrudean spune că amânarea reformei administrației este „un semnal foarte prost” | Foto: Mircea Abrudean - Facebook

„Eu, din ce înţeleg din partea premierului, care a comunicat public acest subiect, este că în această săptămână se va ajunge la o concluzie şi eu cred că va fi o concluzie constructivă, respectiv că se merge înainte cu reforma administraţiei. E un subiect care nu poate fi îngropat. E un subiect extrem de aşteptat şi care trebuie promovat, până la urmă, tot în Parlament, înţeleg, că se vine cu un proiect de asumare a răspunderii”, a afirmat Abrudean, întrebat în legătură cu faptul că există informaţii potrivit cărora social-democraţii susţin că reforma administraţiei nu va fi finalizată prea curând pentru că nu s-a găsit consens în coaliţie.

Abrudean a menţionat că dacă această reformă se amână, este un „semnal foarte prost”.

„Vom vedea care este formula: cea propusă de domnul Bolojan iniţial, cu tăierea a 10% din posturile ocupate sau un mix între acea propunere şi propunerea colegilor de a reduce un procent din cheltuielile cu personalul. Indiferent care este formula, trebuie să se vină cu ea, pentru că dacă se amână, e un semnal foarte prost”, a spus el, citat de Agerpres.

Despre faptul că la rectificare s-a văzut că în bugetul total există o creştere cu 10% a cheltuielilor cu salariile, în condiţiile în care se încearcă să se reducă aceste cheltuieli, Abrudean a arătat că un model care ar putea fi urmat este cel al Senatului.

„Eu vreau să vorbesc din perspectiva mea de preşedinte al Senatului. Faptul că noi am făcut nişte reaşezări aici, am făcut o reformă contestată de unii la momentul respectiv, dar cu rezultate serioase, ne-a dus ca la rectificare să avem un buget cu 10 milioane de lei mai mic pentru cheltuieli salariale. Asta a făcut Senatul. Ce au făcut alţii nu pot să comentez”, a adăugat Abrudean.

Întrebat dacă miniştrii nu ar fi trebuit să vină cu planurile de reorganizare şi de reducere a cheltuielilor, preşedintele Senatului a răspuns: „Cred că s-a discutat de aceste planuri, nu am participat, va trebui să-i întrebaţi pe miniştri în mod direct”.

„Vă spun ce am făcut noi. E un model de bună practică şi cred că ar trebui implementat şi în alte părţi. Se vede rezultatul, funcţionează instituţia cu oameni mai puţini, avem o economie de 10 milioane de lei la salarii şi cred că asta e important în urmă: rezultatele, aşa cum e cazul şi Cancelariei”, a mai declarat Abrudean.

