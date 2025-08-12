Cum ar trebui să arate o clădire dintr-un sat? Casa de Cultură din Sâncraiu, proiect model de 15 milioane de lei.

Noul cămin cultural din comuna Sâncraiu, județul Cluj, a fost inaugurat duminică. La eveniment a fost prezent și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Căminul cultural din comuna Sâncraiu, județul Cluj | Foto: Facebook, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Noul cămin cultural construit la localitatea Sâncraiu, din județul Cluj, a fost inaugurat duminică, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila.



Casa de cultură din Sâncraiu, proiect de 15 milioane de lei

Ministerul Dezvoltării a asigurat finanțarea necesară pentru construire, în valoare de peste 15 milioane de lei, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a MDLPA.

„Comunitatea locală merită această investiție, acest cămin cultural nou, care va servi ca spațiu pentru organizarea de evenimente ale comunității locale și ca spațiu pentru tineret”, a precizat ministrul Cseke Attila.

Zeci de oameni prezenți la inaugurarea noului cămin cultural din comuna clujeană Sâncraiu | Foto: Facebook - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Casa de Cultură din Sâncraiu, lăudată de arhitectul șef al județului Cluj

Totodată, proiectul a fost lăudat și de Claudiu Salanță, arhitectul șef al județului Cluj.

„În ghidurile de arhitectură din mediul rural, elaborate de Ordinul Arhitecților din România, se regăsește o zonă denumită Țara Călatei. Aceasta se distinge printr-o imagine a satelor puternic modelată de forma caselor și utilizarea materialelor naturale - lemn, piatră și argilă) - îmbinate cu măiestrie de iscusiții meșteri locali. O tradiție construită pe materiale locale, meșteșug autentic, și valori estetice și funcționale clare. Este un patrimoniu viu, în care arhitectura rurală devine expresia identității comunității și a continuității culturale.

În acest context arhitectural rural se încadrează, aducând un adevărat omagiu acesteia, Casa de Cultură din comuna Sâncraiu. Este un model de echilibru între prezent și tradiție - un edificiu modern, elegant, dar discret, care nu se impune, ci se integrează. O construcție care emană respect: respect pentru comunitate, pentru peisaj și pentru arhitectura vernaculară. Duminică, la inaugurare, spațiul a prins viață cu tradițiile folclorice locale, care vor răsuna aici și peste ani, transmise din generație în generație, păstrând cel mai important aspect al zonei: autenticitatea.”, a scris Claudiu Salanță, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Claudiu Salanță l-a felicitat pe Laszlo Tulogdy, arhitectului proiectului și a afirmat că „reușește prin proiectele sale nu doar să facă să renască încrederea că se poate arhitectură publică de calitate, armonios integrată în specificul locului, ci și demonstrează că ruralul are un trecut valoros și un viitor pe măsură”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: