Măsuri anti vitezomani, cerute de părinții din Cluj după acicdentul de pe Avram Iancu. Emil Boc: „Vrem să punem garduri metalice pe trotuare în zona școlilor și radare fixe.”

Asociația de Părinți a Liceului „Báthory István” a cerut Primăriei Cluj-Napoca să ia câteva măsuri urgente pentru a fi prevenite accidente grave precum cel recent în care un copil de 12 ani a fost lovit de o mașină și a fost operat de urgență.

Un băiat de 12 ani a fost spulberat de o mașină pe trotuar, pe strada Avram Iancu din Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Asociația de Părinți a Liceului „Báthory István” cere măsuri imediate pentru reducerea vitezei pe străzile Avram Iancu și Napoca și propune un program de educație rutieră pe termen lung.

Acestă cerere vine după ce miercuri, 1 octombrie 2025, un băiat de 12 ani a fost spulberat de o mașină pe trotuar, pe strada Avram Iancu, iar copilul a ajuns să fie operat de urgență.

Măsuri anti vitezomani, cerute de părinții elevilor de la Liceul „Báthory István” Cluj-Napoca

„Asociația de Părinți a Liceului „Báthory István” a înregistrat astăzi (vineri, 3 octombrie 2025 - n. red.), la Primăria Municipiului Cluj-Napoca o scrisoare deschisă prin care solicită măsuri urgente pentru creșterea siguranței rutiere în zona centrală, cu prioritate pe străzile Avram Iancu și Napoca, precum și în proximitatea unităților de învățământ. Demersul vine în urma accidentului din 1 octombrie 2025, când un elev de 12 ani a fost grav rănit pe Strada Avram Iancu”, a transmis asociația într-un comunicat.

Asociația a transmis că își reafirmă disponibilitatea de a colabora cu Primăria, Poliția Rutieră, Inspectoratul Școlar și alte organizații pentru definirea și implementarea unui plan coerent, în două etape: intervenții imediate de reducere a vitezei și un program susținut de educație rutieră.

Măsuri propuse - Faza I (implementare imediată):

Limitare la 30 km/h pe străzile Avram Iancu și Napoca și în jurul tuturor școlilor și grădinițelor .

. Radare fixe și aplicare consecventă a sancțiunilor pentru depășirea vitezei.

și aplicare consecventă a sancțiunilor pentru depășirea vitezei. Panouri electronice de afișare a vitezei pentru conștientizarea șoferilor.

Prezență sporită a Poliției Locale la orele de vârf școlare.

Educație și conștientizare - Faza II (program pe termen lung):

Campanii recurente în școli și în spațiiu public privind riscurile vitezei și conduita preventivă.

Parteneriat instituțional (Primărie - Poliția Rutieră – Inspectoratul Școlar - ONG-uri - asociații de părinți).

Acțiuni vizuale de impact (expoziții/simulări tematice) pentru a transmite clar mesajul că viteza ucide.

Săptămâna Siguranței Rutiere în Cluj-Napoca, cu implicarea directă a școlilor.

Platformă online de raportare a punctelor periculoase și tablou de bord public cu măsuri și indicatori.

Asociația a propus constituirea unui grup de lucru și o întâlnire de coordonare în următoarele 10 zile pentru stabilirea calendarului și a responsabilităților, în spirit de cooperare și transparență.

Emil Boc: Vrem să punem garduri metalice în zona trotuarelor la școli și radare fixe pe străzi

Totodată, ieri, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a vorbit despre măsuri similare care ar putea fi implementate pentru a reduce pericolul în zona școlilor din oraș.

Edilul a afirmat că a fost și el marcat emoțional de accidentul grav de pe strada Avram Iancu, unde un copil de 12 ani a fost lovit cu mașina de un tânăr de 20 de ani care a pierdut controlul autoturismului Mustang.

„Mama este bine, copilul este la spital. A fost la terapie intensivă. Am vorbit dimineață (joi, 2 octombrie 2025 - n. red.) cu Prof. Dr. Florian Ioan Ştefan, doctorul care l-a operat pe copilul de 12 ani. Mi-a spus că sunt semne bune ca tânărul să își revină și să poată avea viață lungă. Evident nu a trecut perioada complet critică, dar operația a reușit. Semnele sunt încurajatoare, dar a fost o tragedie”, a spus Emil Boc, în cadrul unui eveniment cu temă educativă.

Acesta a spus că administrația locală se gândește să ceară ministerului de resort permisiunea de a amplasa radare fixe în oraș.

„Poate asta tempera puțin, dacă oamenii știu că există radar fix de exemplu pe străzile Avram Iancu și Observatorului sau Calea Dorobanților. Radare fixe într-o zonă a școlilor. Ne-am gândit în preajma școlilor să amplasăm garduri metalice în zona trotuarelor, pentru siguranță, ca să evităm un astfel de accident. Am cerut un inventar să vedem care sunt școlile care pot implementa un asemenea sistem de protecție. Să vedem cum putem diminua nenorocirile care se pot întâmpla. Să le evităm. Este cutremurător să știi că un copil care merge de la școlă acasă ar putea ajunge la spital”, a mai spus Emil Boc.

„Pacientul de 12 ani, transferat de la Spitalul de Copii cu un traumatism cranio-cerebral sever, a fost operat în regim de urgență pe Secția Neurochirurgie, în cursul serii. În prezent se află la Terapie-Intensivă Neurochirurgie, intubat, sedat și ventilat mecanic. Prognosticul medicilor este rezervat”, a transmis pentru monitorulcj.ro Dorel Danciu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.

Cum s-a produs accidentul rutier?

Potrivit Poliției, șoferul implicat în accident ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar”, informa, miercuri, IPJ Cluj.

De altfel, mama copilului accidentat pe trotuar a fost consultată de un echipaj SMURD sosit la locul accidentului, prezentând agitație psihomotorie în urma șocului suferit.

