Apă curentă și canalizare la standarde europene pentru mii de locuitori din zona metropolitană

Au fost finalizate lucrările de modernizare a infrastructurii de apă și canalizare în patru comune clujene din zona metropolitană.

Clujenii din zona metropolitană au acum rețele de apă și canalizare la standarde europene | Foto: Consiliul Județean Cluj

În valoare de circa 80 de milioane de lei, investiția a vizat nu mai puțin de 10 localități.

Consiliul Județean Cluj și Compania de Apă „Someș”, societate aflată sub autoritatea forului administrativ județean, au recepționat lucrările de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din comunele Apahida, Baciu, Feleacu și Florești.

Proiect european de aproape 80 de milioane de lei modernizează infrastructura de apă din zona metropolitană Cluj| Foto: Consiliul Județean Cluj

Proiectul a vizat localitățile Apahida, Câmpenești, Sânnicoară, Corpadea, Sub Coastă, Baciu, Gheorgheni, Sărădiș, Vâlcele și Florești.

În valoare totală de 79.343.128,48 lei, investiția recent finalizată este parte a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, derulat de Consiliul Județean Cluj și Compania de Apă Someș S.A. și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (2014-2020) și etapizat ulterior prin Programul de Dezvoltare Durabilă (2021-2027).

Rețele inteligente de apă și canalizare, monitorizate automat, pentru localitățile clujene| Foto: Consiliul Județean Cluj

„Prin fiecare investiție de acest tip contribuim la creșterea calității vieții în comunitățile noastre și la modernizarea infrastructurii esențiale pentru dezvoltarea durabilă a județului. Faptul că tot mai multe localități sunt racordate la rețele moderne de apă și canalizare reconfirmă angajamentul nostru pentru un județ curat, civilizat și competitiv. Sunt convins că această investiție finanțată din bani europeni va schimba mult în bine viața celor peste opt mii de clujeni din zona metropolitană a Clujului, vizați de proiect”, a precizat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Clujul continuă modernizarea: rețele noi de apă și canalizare în Apahida, Baciu, Feleacu și Florești etc| Foto: Consiliul Județean Cluj

Lucrările au vizat construirea de la zero și reabilitarea a peste 96,5 km de rețele de apă și canalizare, cu circa 2.150 de branșamente de apă și 1.100 de racorduri de canal. De asemenea, au fost construite, respectiv reabilitate și alte facilități conexe sistemului de alimentare cu apă și canalizare: opt rezervoare noi cu volume cuprinse între 200 de mc şi 1.000 de mc, un rezervor reabilitat, nouă stații de pompare apă potabilă și șase stații de pompare apă uzată, rețelele noi fiind dotate cu sistemul de monitorizare automatizat SCADA.

