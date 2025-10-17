Alertă alimentară: Produs retras de la vânzare la Cluj! Suspiciune privind prezența unui corp străin

Caroli Food Group SRL a anunțat retragerea de la comercializare a unui produs alimentar, dupăa ce un consumator a reclamat prezența unui corp străin în produs, potrivit informațiilor ANSVSA.

Alertă alimentară: Produs retras de la vânzare la Cluj! Suspiciune privind prezența unui corp străin | Foto: pixabay.com

Caroli Foods Group SRL a anunțat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului „Fasole cu cârnați 350g Maestro”, lot 250919, cu termen de valabilitate 18.11.2025, după ce un consumator a reclamat prezența unui posibil corp străin în produs, potrivit informațiilor publicate de ANSVSA.

Produsul a fost vândut și în magazinele Carrefour Romania si Profi.

Persoanele care dețin produsul de mai sus sunt sfătuite să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin în perioada 17.10.2025 – 30.10.2025. În urma returului, clienții vor primi contravaloarea produsului fără a prezenta bonul fiscal.

În ce magazine din Cluj a fost comercializat produsul

Magazine Profi:

Str. Observatorului

Str. Fântânele Nr.53

Str. Livezii, nr.1, jud. Cluj

Str. Porțelanului, nr.2, parter Spațiul Alimentati Publica Nr.2

Str. Privighetorii, Sat Baciu

Str. Detunata Nr 1,Ap 10

Piața Mihai Viteazul 7-8, ap 1

Str. Dâmboviței, nr. 47, ap.1 jud. Cluj

Strada Câmpului 136, Cluj-Napoca, J

Strada Plopilor, nr.70, demisol 2, U.I. 27,Judetul Cluj

Magazine Carrefour:

MĂRĂȘTI, CALEA DOROBANȚI FN PARKING MĂRĂȘTI

STRADA UNIRII, NR.2, DEJ, CLUJ

