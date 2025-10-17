O bombă a explodat sub mașina unui jurnalist de investigații italian!

Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci a denunțat vineri explozia mașinii sale, cauzată, se pare, de un dispozitiv plasat sub vehicul în timp ce era parcat în fața casei sale din Pomezia.

Sursa foto: Sigfrido Ranucci Facebook





Mașina fiicei sale și fațada casei sale au fost, de asemenea, avariate de explozie, care nu a provocat victime.

În acest moment nu se cunoaște motivul sau autorul faptelor. Cu toate acestea, după intervenția pompierilor, cazul este anchetat de divizia de operațiuni speciale a poliției și de procurorii antimafia din Roma, care iau în considerare infracțiunea de daune agravate prin metode mafiote, potrivit informațiilor difuzate de mass-media.



Jurnalistul a afirmat că în trecut a mai primit mesaje amenințătoare, cum a fost cazul anul trecut, când a găsit la ușa casei sale mai multe gloanțe. (Agerpres)

