Modificări temporare la plata cu cardul în autobuzele CTP din Cluj-Napoca!

Compania de Transport Public Cluj-Napoca a anunțat că în perioada 17 octombrie - 19 octombrie, între orele 23:45 - 04:00, nu vor putea fi procesate tranzacții cu carduri bancare la POS.

Schimbări temporare privind transportul public din Cluj-Napoca|Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

CTP a precizat că timp de trei zile, în intervalul orar menționat anterior, plata biletului prin intermediului POS-ului nu va fi disponibilă.

„În perioada de 17 octombrie - 19 octombrie 2025, în intervalul orar 23:45 – 04:00, nu vor putea fi procesate tranzacții cu carduri bancare la POS – urile din mijloacele de transport, ca urmare a unui upgrade pe sistemul de carduri a BCR-ului.

La acestea se adaugă automatele din următoarele stații: Someș, Piața Cipariu Nord, Piața Cipariu Est și Piața Mihai Viteazu.

Estimarea noastra este ca sistemul va fi repus complet operational in maxim 2 ore de la momentul opririi – (ora estimata de repornire sistem 2:00AM ).

Titlul de călătorie pentru cursele de noapte va putea fi achiziționat prin aplicația 24Pay și SMS. Vă mulțumim pentru înțelegere”, este mesajul postat pe Facebook de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca.

