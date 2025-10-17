Slimani nu se gândește să plece de la CFR: „Sper să rămân cât mai mult”

CFR Cluj s-a întors cu doar un punct din deplasarea de la Miercurea Ciuc, scor 2-2 cu Csikszereda.

Islam Slimani a ajuns liber de contract la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Intrat pe teren în minutul 69, Islam Slimani i-a readus pe ardeleni în avantaj după doar două minute.

A înscris cu un șut de la marginea careului primul său gol în tricoul CFR-ului, după pasa de gol din meciul cu UTA Arad.

La finalul partidei, atacantul algerian a vorbit despre perioada petrecută până acum în România și de faptul că vrea să rămână cât mai mult timp aici.

„A fost un meci greu. Am făcut 2-1 și am primit un penalty în ultimul minut. Cred că meritam mai mult. În opinia mea, nu a fost penalty, dar e decizia arbitrului și trebuie să o respectăm.

Cred că am făcut tot ce am putut, doar că a fost o intervenție foarte bună a portarului la ocaziile avute. Sunt fericit pentru gol, dar nu pentru rezultat. Trebuie să continuăm să muncim și să câștigăm meci după meci.

Acum vom munci să rezolvăm această situație. E o ligă grea, foarte puternică, cu mulți jucători tineri și foarte buni. Sunt fericit că sunt aici și sper să rămân cât mai mult. CFR joacă întotdeauna pentru Europa, pentru titlu, acolo trebuie să ajungem.

Biliboc este un jucător foarte bun. Cred că va avea o carieră foarte frumoasă dacă va continua să muncească”, a spus Slimani, la Prima Sport 1.

