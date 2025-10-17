Momentul exploziei blocului din București! VIDEO

O explozie la etajele 5 și 6 ale unui bloc din Capitală a avut loc în această dimineață.

Foto: ISU Bucuresti-Ilfov Facebook

Până la ora redactării acestui articol, au fost confirmate 3 decese și nu mai puțin de 14 persoane care au nevoie de îngrijiri medicale.

În urma exploziei, blocul este afectat și există chiar riscul să se prăbușească.

Impactul a fost surprins pe camerele de supraveghere ale unui magazin din București. Clipul poate fi urmărit AICI.

