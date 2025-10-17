80 de ani de la înființarea Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu”

Liceul Greco-Carolic „Inochenţie Micu" din Cluj-Napoca împlineşte 80 de ani de la înfiinţarea la iniţiativa episcopului martir Iuliu Hossu, aniversare care va fi marcată prin organizarea Zilelor Şcolii.

80 de ani de educație cu suflet: moștenirea Cardinalului Iuliu Hossu continuă la Cluj| Foto: Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla

„În perioada 20-24 octombrie, Liceul Greco-Catolic «Inochentie Micu» din Cluj-Napoca celebrează Zilele Şcolii, marcând totodată 80 de ani de la inaugurarea liceului - un moment de recunoştinţă şi reflecţie asupra unei istorii care a împletit mereu credinţa, educaţia şi cultura. Fondat în anul 1945, la iniţiativa Episcopului Iuliu Hossu, cel care avea să devină mai târziu Cardinal şi Martir al credinţei, liceul a fost conceput ca o «vatră de foc sacru şi un izvor de lumină sfântă» pentru tinerii din Cluj şi din întreaga Transilvanie. De-a lungul deceniilor, şcoala a traversat perioade de persecuţie, renaştere şi modernizare, păstrând mereu vie misiunea sa fondatoare: formarea integrală a omului - a minţii, inimii şi caracterului”, se arată într-un comunicat transmis vineri de Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla.

Potrivit sursei citate, momentul central al săptămânii aniversare va fi Medalionul Festiv, care va avea loc luni, 20 octombrie, de la ora 16:30, în Auditorium Maximum al Universităţii Babeş-Bolyai.

Evenimentul va reuni profesori, elevi, absolvenţi, reprezentanţi ai Bisericii şi ai mediului academic, precum şi invitaţi de onoare din instituţiile partenere locale şi naţionale. Sunt aşteptaţi cu drag toţi foştii elevi ai liceului, care au făcut parte, de-a lungul anilor, din istoria şi sufletul acestei şcoli. Programul va include Momente artistice susţinute de elevii şcolii şi Corul „Vox Lucis”, discursuri şi acordarea de diplome, precum şi lansarea oficială a Curriculumului educaţional „Educaţia pentru valori cardinale”, un program de formare dedicat tinerilor, inspirat din viaţa şi spiritualitatea Cardinalului Iuliu Hossu.

„Sărbătoarea celor 80 de ani este o mărturie vie a continuităţii unei misiuni născute din credinţă. Liceul nostru rămâne un loc în care se cultivă nu doar cunoaşterea, ci şi caracterul, empatia şi curajul de a fi lumină în lume”, a declarat directoarea liceului, prof. dr. Simona Georgiana Gruian, citată în comunicat.

O Săptămână Altfel

Programul „Zilelor Școlii” se adresează în mod special elevilor și îmbină activități educative, culturale și spirituale menite să-i ajute să descopere valorile care definesc identitatea și spiritul acestei instituții.

Săptămâna începe luni, 20 octombrie cu Cupa „Iuliu Hossu" – Campionatul de șah. Competiția, aflată la prima sa ediție, își propune să devină o tradiție anuală a „Zilelor Școlii”, aducând împreună elevi pasionați de strategie, echilibru și gândire logică.

Jocul de șah are, în acest context, o semnificație aparte, amintind de reflecțiile Fericitului Cardinal Iuliu Hossu din anii de formare: „când eram la liceu, jucam și eu șah, dar și atunci m-am lăsat, căci mă distrăgea de la studiu și, când citeam în carte, vedeam caii sărind pe pagini...” (Fericitul Cardinal Iuliu Hossu, „Memorii”)

Marți, 21 octombrie este programată întâlnirea „Iuliu Hossu și puterea valorilor”, care va aduce elevilor în atenție modelul de viață al Fericitului Cardinal Iuliu Hossu.

„Prin aceste activități, «Zilele Școlii» devin mai mult decât o tradiție anuală - o experiență comunitară de creștere, în care elevii sunt chemați să redescopere frumusețea educației trăite cu sens, bucurie și speranță. «Zilele Școlii» în contextul celor 80 de ani de la inaugurarea Liceului Greco-Catolic «Inochentie Micu» ne invită să prețuim moștenirea Fericitului Cardinal Iuliu Hossu care continuă să inspire generațiile prezente”, a adăugat prof. dr. Simona Georgiana Gruian.

