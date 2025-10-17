Festivitatea de premiere a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii – PRO INVENT 2025

Cea de-a XXII-a ediție a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii – PRO INVENT, organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), s-a încheiat vineri, 17 octombrie, cu o ceremonie festivă în cadrul căreia au fost recunoscute inovații și invenții din numeroase domenii.

Marele Premiu al Salonului Pro Invent XXII

Desfășurată în premieră în noile spații moderne ale HUB UTCN, ediția din acest an a reunit peste 350 de invenții și inovații din cele mai diverse domenii – de la mecanică și electronică, la sănătate, agricultură, energie și protecția mediului.

Festivitatea de premiere a debutat cu intervențiile prof. dr. ing. Radu Munteanu, Președintele de Onoare al Salonului PRO INVENT, prof. dr. ing. Gabriel Olteanu, Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca și prof. dr. ing. Augustin Semenescu, Vicepreședintele Juriului Salonului PRO INVENT, care au transmis mesaje inspiraționale privind importanța cercetării, inovării și transferului tehnologic.

Salonul PRO INVENT 2025 a celebrat performanța și a răsplătit excelența în cercetare prin acordarea următoarelor premii:

Marele Premiu al Salonului "Pro Invent XXII" – Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie „Politehnica”, Bucureşti;

Marele Premiu al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;

Marele Premiu al Universităţii Europene de Tehnologie EUt+ – Universitatea Tehnică a Moldovei;

Premiul Rectorului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM București;

Premiul Juriului Salonului "Pro Invent XXII" – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului INCDPM București;

Premiul "Andrei Ripianu" – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași;

Premiul "Mircea Mihăilescu" – Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca;

Premiul "Liviu Mănduc" – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București;

Premiul "Cluj-Napoca - oraş al inovării" – Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara;

Premiul Societăţii absolvenţilor UTCN "Ad Absolutum" – Mihai Albert VLĂDESCU

Premiul "Centrului Universitar Nord Baia Mare" – Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară București;

Premiul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism – Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca;

Premiul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca;

Premiul Facultăţii de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini şi Instalații destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare INMA București;

Premiul Facultăţii de Construcţii – Universitatea Politehnica Timișoara;

Premiul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT București;

Premiul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului – SC ROMVAC COMPANY S.A.;

Premiul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda;

Premiul Facultăţii de Inginerie Electrică – Universitatea “Ștefan Cel Mare” Suceava;

Premiul Facultăţii de Inginerie Industrială, Robotică şi Managementul Producţiei – Universitatea de Stat din Moldova Chișinău.

„Închidem astăzi, la Cluj-Napoca, o ediție memorabilă a PRO INVENT 2025 – trei zile în care curajul de a imagina s-a întâlnit cu disciplina de a construi. (...) Dincolo de trofee, adevărata miză rămâne aceeași: să transformăm rezultatele de aici în soluții care se văd în economie și în calitatea vieții. Știm că putem: avem ecosisteme IT care trag în sus competitivitatea și exporturile, și avem, în același timp, spațiu real de creștere în zona de cercetare-dezvoltare – un motiv în plus să susținem ideile inovative cu și mai multă energie”, a conchis Prof. dr. ing. Augustin Semenescu, Vicepreședintele Juriului Salonului PRO INVENT.

Ediția cu numărul XXII a Salonului PRO INVENT a reconfirmat rolul Universității Tehnice din Cluj-Napoca în promovarea inovării și transferului tehnologic, precum și importanța cooperării între mediul universitar, cercetare și industrie.