Scandal, haos și tensiune. Agitatorii lui Călin Georgescu s-au dus la locul exploziei din Rahova. Au provocat jandarmii, o persoană reținută!

Mai mulţi susţinători ai fostului candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, s-au luat la ceartă şi au îmbrâncit jandarmii aflaţi în zona de siguranță, instituită după explozia din Rahova. Printre ei se află şi influencerul care a fost implicat în campania lui Georgescu, Makaveli.

Jandarmii, luați la rost de agitatori în mijlocul tragediei din Rahova| captură foto Antena 3

În urma incidentului, o persoană a fost reţinută. „Încercarea de a profita de suferința oamenilor pentru a crea tensiuni, pe lângă că e imoral, e și ilegal, iar răspunsul nostru va fi unul ferm mereu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru, citat de antena3.ro.

Deşi oamenii care sunt proprietarii blocurilor, inclusiv a celor din apropierea celui care a explodat, au înțeles faptul că este o zonă extrem de periculoasă, au înțeles faptul că nu au cum să intre în locuință, să-și recupereze acte, haine sau ce le-a mai rămas după această deflagrație.

Totuşi, un grup de aproximativ 10-15 persoane, susţinători ai lui Călin Georgescu, în frunte Makaveli, au venit și au încercat să treacă de zona de siguranță, după banda de poliţie. Aceştia au fost întâmpinaţi de jandarmi, care le-au explicat că nu le este permis. A urmat niște schimburi dure de replici, iar la un moment dat, jandarmii le-au cerut celor care au venit la fața locului să se îndepărteze, pentru că stăteau inclusiv pe linia de tramvai și tramvaiele nu puteau circula.

Ulterior, o persoană a fost reţinută şi urcată în duba jandarmilor, urmând să fie transportată la secția de poliție din apropiere. Restul persoanelor au fost „puse” pe refugiul de tramvai iar jandarmii, inclusiv cu cei de la dialog, încearcă să-i convingă că nu este locul și nici măcar momentul unor astfel de scene.

Cei veniţi au început să facă remărci împotriva secretarului de stat Raed Arafat, împotriva celor de la Distrigaz, împotriva faptului că „dacă respecți legea, iată ce ți se poate întâmpla”, spunea cineva.

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura este extrem de afectată, arată imaginile filmate la fața locului. Din primele informații, sunt trei morți, printre care o femeie gravidă, care a fost găsită sub o placă de beton.

De asemenea, sunt 13 persoane rănite, care au fost duse la spital. Doi răniți sunt în stare gravă, printre care o fată care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în momentul exploziei. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Explozia a afectat și blocul din imediata apropiere.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: