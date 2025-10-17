Sabău a stins conflictul pe care l-a avut în vestiar: „Problema este doar la el”

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul Universității Cluj, a susținut astăzi conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani.

Universitatea Cluj a fost prima echipă antrenată de Sabău în cariera sa de antrenor | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Duelul contra liderului Superligii va avea loc sâmbătă, de la ora 15:00, pe Cluj Arena. Va fi primul meci pentru tehnician după ce a anunțat că vrea să plece de la echipă, însă a fost întors din drum de conducere.

Cel poreclit „Moțul” a vorbit despre problemele cu care se confruntă echipă în acest momente și care l-au determinat, la finalul meciului cu Csikszereda, să declare că nu vrea să mai continue pe banca formației.

Sabău: „Sunt mulți nemulțumiți în echipă”

„A fost o perioadă în care m-am gândit ce soluții să găsesc pentru a ajuta jucătorii să și revină din punct de vedere al încredere, ce strategie se potrivește în momentul de față, de ce au ei nevoie să devenim din nou o echipă bună.

Sunt foarte mulți nemulțumiți în interiorul echipei, dar și în afară, și presiunea asta unii pot să o ducă, alții nu. Nu e ușor de gestionat. Fac parte din viața noastră astfel de momente, important este să devenim mai buni.

Fiecare trebuie să se uite la el să vadă de ce are nevoie să devină mai competitiv, doar așa poate progresa. Asta am încercat să le transmit jucătorilor. Exact aceleași probleme au fost și anul trecut, aceleași metode le-am folosit. A fost o perioadă când lucrurile n-au mers și am fost mai înțelegător, mai dispus să discutăm, au fost momente când am fost mai dur, când am urlat la jucători.

Toată lumea știa, și presa, că în interiorul echipei sunt jucători nemulțumiți, probabil, în loc să își exprime in interior problemele, le exprimau în mass-media dar mass-media ce putea să spună când lucrurile funcționau?

Acum e aceeași situație, doar că nu sunt rezultate iar acele nemulțumiri pe care le spun anumiți jucători către impresari, ajung la presă, se amplifică”, a spus Sabău la conferința de presă.

A clarificat conflictul cu Murgia

Antrenorul lui „U” Cluj a vorbit și despre conflictul cu jucătorul Alessandro Murgia, cel despre care s-a scris că ar fi nemulțumit pentru faptul că nu a jucat pe cât s-ar fi așteptat.

„Așa a fost și cazul cu Alessandro Murgia. Nici n-am fost de față. Toată lumea a plecat, a fost în vestiar o discuție cu un oficial din club și, întâmplător, am intrat și am văzut acea discuție în vestiar. Nici măcar n-a fost față de nimeni acea discuție cu Alessandro!

Eu am avut o discuție cu el, am lămurit niște lucruri, de ce are el nevoie. Problema este doar la el, o putem rezolva împreuna, sunt dispus să-l ajut, dar trebuie și din partea lui o altă atitudine. A înțeles, iar preocuparea mea e să-i ajut să fie foarte buni.”, a încheiat Sabău.

