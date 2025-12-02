Mircea Abrudean, mesaj puternic în Parlament: „Avem nevoie de o clasă politică unită”

Discurs-manifest susținut de președintele Senatului în ședința solemnă a Parlamentului dedicată aniversării Marii Uniri. Mircea Abrudean a făcut apel la unitate și a arătat că „nimeni nu câștigă voturi pe spatele fricii”, iar clasa politică trebuie să dea dovadă de responsabilitate.

Mircea Abrudean, discurs-manifest de Ziua Națională: „Avem nevoie de o clasă politică unită”|Foto: Mircea Abrudean – Facebook

Senatorii și deputații s-au reunit, marți, într-o ședință solemnă dedicată Zilei Naționale, la doar o zi după ceremoniile militare și religioase desfășurate în întreaga țară.

În discursul său, președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL Cluj) a semnalat că unitatea românilor în contextul actual intern și internațional este vitală.

Mircea Abrudean, discurs-manifest de Ziua Națională: „Avem nevoie de o clasă politică unită”

„Am ales să vorbesc astăzi despre ceea ce ne leagă, pentru că suntem o Românie puternică împreună. Când ne adunăm forțele, țara crește, când ne risipim, pierdem timp și șansă. Suntem mai buni împreună decât dezbinați, se vede asta în fiecare comunitate care se ajută, simțim asta în fiecare proiect dus la capăt și știm asta din viețile noastre de zi cu zi. Când avem oameni în jur, mergem mai departe, când rămânem singuri, orice pas este mai greu. Avem nevoie unii de alții oriunde ne aflăm, în orașe sau în sate, în țară sau peste hotare”, a afirmat Mircea Abrudean la ședința solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naționale a României.

Președintele Senatului a arătat că România trece printr-o perioadă grea, dar asumată politic, context în care este nevoie de o clasă politică unită. Nimeni nu are voie să lucreze împotriva țării sale și nimeni nu câștigă voturi „pe spatele fricii”, a mai adăugat Abrudean.

Diaspora, esențială pentru România

Un rol aparte le revine românilor din diaspora, care duc numele României în fiecare zi mai departe: românii plecați vin cu idei noi și cer servicii publice mai bune.

„Cu toții îi vrem aproape, îi ascultăm, îi respectăm, pentru că țara nu se măsoară doar în kilometri, țara se măsoară în legături iar legăturile le facem noi. Avem nevoie de o clasă politică unită, sigur, fiecare rămâne fidel doctrinei sale și își asumă politica față de alegători și simpatizanți, dar nimeni, niciodată, nu are voie să lucreze împotriva țării sale, nimeni nu câștigă voturi pe spatele fricii. A amenința sau a favoriza ieșirea României din Europa și din spațiul euroatlantic, unde ne-am ancorat securitatea, ne-am deschis piețele și am câștigat libertatea de a circula și de a munci, asta este trădare și nu ne jucăm cu aceste câștiguri”, a subliniat Mircea Abrudean.

E nevoie de un viitor clar de dezvoltare

România are nevoie de un viitor clar de dezvoltare regională, investiții, un mediu bun pentru afaceri, locuri de muncă stabile, infrastructură, spitale funcționale, școli care pregătesc pentru meserii reale.

„Acesta este un moment de renaștere. Am înțeles multe din greșelile trecutului. România trece printr-o perioadă grea, dar asumată politic, de reformă deplină și niciodată reformele profunde nu vin ușor. Guvernul luptă să elimine inechitățile, să oprească favoritismele, se taie influențele care au frânat inițiativa, ce au sufocat meritocrația, pentru că România merită reguli simple și egale iar cetățenii merită instituții care se respectă. Trebuie să recitim istoria de data asta cu mintea limpede și să învățăm din greșeli”, a spus președintele Senatului.

Abrudean a susținut că România trece printr-un moment greu, dar aceste etape apar în viața fiecărei țări.

„România trece printr-un moment greu, dar aceste etape apar în viața fiecărei țări. Nu le putem ocoli și, de aceea, le traversăm, muncim, corectăm, ajustăm și știm că drumul greu se termină. Vă propun să nu ne mai comparăm, să nu mai punem egal între țări și între parcurs. Fiecare înaintează în alt ritm, să nu ne mai judecăm aspru. Sigur că greșim, greșim cu toții și știm că decidenții poartă o parte mare din judecată, dar ne-o asumăm și o transformăm în responsabilitate”, a adăugat președintele Senatului.

Astfel, președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a pledat pentru unitate și implicare.

„Astăzi, cu prilejul acestei ședințe comune solemne a Camerei Deputaților și a Senatului, vă rog să avem mai multă răbdare, vă invit la mai multă implicare. Să nu ne mai grăbim fără rost, să nu ne mai jignim și să nu ne mai slăbim singuri rezistența țării noastre, să ne vedem fiecare de treaba lui și să facem lucruri, pentru că faptele construiesc și vorbele obosesc. Ne putem certa atunci când greșim, dar ar fi foarte bine, în același timp, să și vorbim mai mult despre reușite și despre ceea ce facem bine”, a adăugat Mircea Abrudean în mesajul citat.

La ședința solemnă a Parlamentului, condusă de președintele Senatului, Mircea Abrudean, au participat premierul Ilie Bolojan, miniștrii, foștii președinți ai României Emil Constantinescu și Traian Băsescu, precum și reprezentanți ai cultelor religioase, ai Academiei Române și ai Corpului Diplomatic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: