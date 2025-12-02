Teste gratuite pentru virusurile hepatice B şi C la persoane cu simptome sugestive: proiectul de diagnosticare precoce, valabil și pentru persoanele neasigurate

Ministerul Sănătăţii anunţă teste gratuite pentru virusurile hepatice B şi C la persoane cu simptome sugestive, inclusiv pentru persoanele neasigurate.

Ministerul Sănătății anunță teste gratuite pentru virusurile hepatitice B și C la persoane cu simptome sugestive| Foto: Depositphotos.com

Persoanele asigurate, cât și cele neasigurate care prezintă semne sau simptome sugestive beneficiază gratuit de testare pentru virusul hepatitic B și pentru virusul hepatitic C, potrivit unui anunț făcut de Ministerul Sănătății pe pagina de Facebook.

„Diagnosticul precoce reduce probabilitatea de transmitere a infecțiilor către alte persoane.

De aceea, atât persoanele asigurate, cât și cele neasigurate care prezintă semne sau simptome sugestive beneficiază gratuit de: testare pentru virusul hepatitic B, testare pentru virusul hepatitic C”, se arată în mesajul publicat de Ministerul Sănătății.

Potrivit sursei citate, analiza de testare pentru virusul HIV este gratuită pentru gravide și este inclusă în protocolul standard de urmărire a sarcinii.

Astfel, testarea permite identificarea rapidă a persoanelor infectate și se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist

Foto: Depositphotos.com

