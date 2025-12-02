Fostul senator PSD Marius Isăilă, trimis în judecată pentru corupție. Este acuzat că ar fi vrut să dea 1 milion de euro șpagă fostului ministru al Apărării.

Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost trimis în judecată, marți, de procurorii anticorupție, pentru cumpărare de influență. Isăilă este plasat sub control judiciar.

Fostul senator PSD Marius Isăilă, trimis în judecată în dosarul mitei de 1 milion de euro| Foto: dna.ro

Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, după ce ar fi promis intervenţii la fostul ministru al Apărării Ionuţ Moşteanu în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată şi compania naţională Romtehnica.

Potrivit informării publicate marți de DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a unui bărbat cu privire la săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în datele de 09 şi 15 octombrie, în Bucureşti, bărbatul ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24 octombrie, el având reprezentarea că ministrul Apărării şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii CN Romtehnica SA, cu acţionar unic statul român, prin Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat şi o societate privată din Bulgaria.

„Infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie”, menţionează anchetatorii, potrivit informării publicate de DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsura preventivă dispusă în cauză.

