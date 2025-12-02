Experiențe pentru întreaga familie, inclusiv pentru căței și pisici. Iulius Mall Cluj a devenit pet friendly (P)

Iulius Mall Cluj este locul ideal unde poți petrece timp de calitate alături de toți membrii familiei, inclusiv cu animăluțul tău de companie.

Iulius Mall Cluj este oficial un proiect pet-friendly, permițând accesul cățeilor și pisicilor în incinta centrului comercial. Pentru a asigura o experiență plăcută tuturor vizitatorilor, pe site-ul Iulius Mall Cluj a fost încărcat un regulament ce vine în întâmpinarea iubitorilor de animale care își doresc să petreacă mai mult timp alături de prietenii lor necuvântători.

Proprietarii cățeilor și pisicilor trebuie să ia în considerare câteva aspecte atunci când aleg să vină cu prietenul blănos în Iulius Mall Cluj. Accesul acestora este permis în Iulius Parc, precum și în spațiile comune din Iulius Mall, cum ar fi zonele de parcare, aleile, spațiile verzi, holurile de la intrare, scările rulante, benzile de rulare, lifturile pentru clienți, pasajele și palierele.

Pentru a asigura o conviețuire armonioasă, în proiect a fost implementat un set de reguli, inclusiv utilizarea lesei/ cuștii sau hamului în interiorul mall-ului, atât pentru căței, cât și pentru pisici. Însoțitorii vor avea asupra lor pungi și șervețele în vederea menținerii curățeniei în urma animalului de companie. Animalul de companie trebuie supravegheat pe toată șederea în Iulius Mall Cluj. Regulamentul poate fi citit pe site-ul Iulius Mall Cluj. Mai mult, proprietarii animalelor de companie trebuie să știe că fiecare locație din Iulius Mall decide dacă permite accesul vizitatorilor însoțiți de animalul de companie în magazin, aspect semnalizat la intrarea în locație. Lista locațiilor din Iulius Mall Cluj care permit accesul cu animale este afișată pe site.

Din motive de igienă și siguranță, accesul cățeilor nu este permis în zonele de joacă destinate copiilor și nici în food court-ul Iulius Mall.