FLORIAN OVIDIU VALERIU - Anunț aviz de mediu
15:07
, Scris de: mica publicitate
16:12
Teste gratuite pentru virusurile hepatice B şi C la persoane cu simptome sugestive: proiectul de diagnosticare precoce, valabil și pentru persoanele neasigurate
15:40
Prim-ministrul Bolojan, huiduit a doua zi la rând. Sindicaliștii i-au cerut demisia la Parlament.
15:28
SC Incressa Services SRL anunță implementarea proiectului “INVESTIȚII ÎN DIGITALIZAREA INCRESSA SERVICES SRL"
15:08
Institutul Elie Wiesel condamnă manifestările legionare, care rămân nesancționate: „Angajamentele ferme ale autorităților de a combate discursul urii și elogierea ideologiilor extremiste continuă să rămână simple declarații”
15:07
FLORIAN OVIDIU VALERIU - Anunț aviz de mediu
14:27
Experiențe pentru întreaga familie, inclusiv pentru căței și pisici. Iulius Mall Cluj a devenit pet friendly (P)
14:12
Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Nu se pune problema ca o moțiune de cenzură să treacă la asumarea răspunderii pe legea pensiilor”.
14:03
Fostul senator PSD Marius Isăilă, trimis în judecată pentru corupție. Este acuzat că ar fi vrut să dea 1 milion de euro șpagă fostului ministru al Apărării.
13:50
Copiii români, „analfabeți” digitali, dar folosesc zilnic Tik-Tok, Instagram sau Facebook
13:30
Negocieri pentru proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti: Asocierea EdF-Itochu, interesată de construcţia şi operarea hidrocentralei din județul Cluj
12:39
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca - Anunț
12:22
Vlad Pascu află dacă va face 10 ani de pușcărie sau mai puțin. A făcut recurs la Înalta Curte.
12:21
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale
11:18
Clujul de 1 milion de locuitori rămâne un mit. Câți oameni vom fi în 2080? Silviu Vîrva, vicepreședinte INS: „Este un motor al Transilvaniei. Prețurile au sărit foarte tare”.