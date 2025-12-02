TIR cuprins de flăcări pe A3, în zona Nădășelu: pompierii au intervenit de urgență

Un TIR a luat foc în mers, marți seara, în zona localității clujene Nădășelu, pe A3. Pompierii clujeni au intervenit cu o autospecială de mare capacitate.

TIR în flăcări pe Autostrada Transilvania. Pompierii au intervenit cu forțe sporite|Foto: ISU Cluj

Pompierii din Aghireșu au intervenit, marți seara, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autotren situat pe Autostrada A3, în apropierea localității Nădășelu.

Concomitent cu mobilizarea primelor forțe, din dispeceratul integrat ISU-SAJ a fost trimisă o autospecială de mare capacitate de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca.

„Odată ce au ajuns la fața locului, pompierii au constatat faptul că incendiul se manifesta preponderent la remorcă”, informează ISU Cluj.

Incendiul a fost localizat și nu au fost persoane care să solicite îngrijiri medicale.

Pompierii au rămas în zonă pentru a identifica eventuale focare ascunse și pentru a înlătura efectele negative ale incendiului.

Ulterior va fi stabilită și cauza probabilă de izbucnire a incendiului.

