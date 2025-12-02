Prim-ministrul Bolojan, huiduit a doua zi la rând. Sindicaliștii i-au cerut demisia la Parlament.

Este a doua zi la rând când premierul României, Ilie Bolojan este huiduit. De data aceasta s-a întâmplat la Parlament, unde sindicaliștii i-au cerul demisia șefului executivului.

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, marți, 2 decembrie 2025, de sindicaliști la Parlamentul României | Foto: deposiphotos.com / Fotografie ilustrativă

Reprezentanții sindicatului personalului contractual din Parlament l-au huiduit, marți, 2 decembrie 2025 pe premierul Ilie Bolojan și i-au cerut demisia, când acesta a intrat în sala de plen a Camerei Deputaților, unde se desfășoară ședința solemnă a Legislativului care marchează 107 ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, potrivit Agerpres.ro.

Sindicaliștii, care sunt nemulțumiți de salarii, au protestat din nou, marți, pe holurile Camerei Deputaților, înainte ca prim-ministrul să-și asume răspunderea în fața Parlamentului cu privire la pensiile magistraților.

Este cel de-al doilea protest din Parlament din ultima perioadă, în prezența premierului.

În imaginile surprinse de monitorulcj.ro se aude cum prim-ministrul Ilie Bolojan a fost huiduit și ieri, 1 Decembrie 2025, la ceremonia oficială de Ziua Națională a României, la Alba Iulia.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a participat de 1 Decembrie 2025 la ceremonia oficială de Ziua Națională a României, la Alba Iulia, locul în care a avut loc Marea Unire de la 1918, acolo, cei care l-au huiduit i-au cerut și demisia din fruntea Executivului.

