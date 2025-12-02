Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Nu se pune problema ca o moțiune de cenzură să treacă la asumarea răspunderii pe legea pensiilor”.

Președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean a transmis că nu se pună problema ca o eventuală moțiune de cenzură să treacă la asumarea răspunderii Guverunului pe proiectul legii pensiilor magistraților.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, nu are emoții în cazul unei eventuale moțiuni împotriva legii pensiilor magistraților | Foto: Silviu Matei/Agerpres

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marți, că nu se pune problema să treacă o eventuală moțiune de cenzură depusă la asumarea răspunderii Guvernului pe proiectul legii pensiilor magistraților și a menționat că Executivul și-a făcut treaba și premierul Ilie Bolojan este cel care ar trebui apreciat.

„Nu am emoții că cineva din coaliție ar putea vota o eventuală moțiune de cenzură împotriva propriului Guvern, susținut de această coaliție, mai ales pe o temă pe care întreaga coaliție o susține - și nu numai coaliția, ci și opoziția. Deci, în primul rând, nu știu dacă opoziția va depune o moțiune de cenzură, din declarațiile publice înțeleg că nu, dar sigur e dreptul lor și au trei zile la dispoziție. Dacă se va întâmpla asta, nu cred că se pune problema ca o moțiune de cenzură să treacă”, a afirmat Abrudean, întrebat dacă are emoții, în cazul în care opoziția va depune o moțiune de cenzură, că vor fi parlamentari din partidele coaliției care o vor vota la asumarea răspunderii Guvernului, potrivit Agepres.ro.

Întrebat dacă el consideră că jalonul din PNRR privind pensiile speciale a fost îndeplinit, în condițiile care este vorba doar despre un proiect dedicat exclusiv magistraților, nu și celorlalte categorii de beneficiari de pensii speciale, Mircea Abrudean a spus că acest lucru va fi decis de Comisia Europeană.

„Trebuie să ne spună Comisia Europeană. Din punctul meu de vedere, Guvernul și-a făcut treaba. A venit cu acest proiect de lege pe care își va urma răspunderea astăzi. Sigur că termenul de 28 noiembrie poate fi discutabil din această perspectivă, dar pentru Guvern mandatul a fost îndeplinit. (...) Eu cred că e o discuție cu Comisia Europeană aici și va trebui văzut în ce măsură dânșii consideră jalonul îndeplinit sau parțial îndeplinit. E bine că România face ce trebuie ca să nu piardă bani europeni. Acesta este un pas important și sper să se închidă o dată pentru totdeauna. Mai departe, sigur că și în celelalte domenii va trebui reglementat”, a adăugat președintele Senatului.

Al doilea om în stat a mai afirmat că există riscul ca această lege să pice la CCR dacă judecătorii de la Înalta Curte vor face sesizare.

„Riscul există întotdeauna evident. Vom vedea cum lucrurile vor evolua. Data trecută am avut o decizie pe formă, acea chestiune a fost rezolvată de Guvern, avem avizul CSM negativ, dar există acel aviz, exista și inițial, dar n-a fost formal. (...) Repet, nu sunt un specialist aici. Înțeleg și din avizul Ministerului Justiției, care avizează și din perspectiva constituționalității actul normativ sau proiectul de lege în cazul nostru, că n-ar fi probleme și din ceea ce se pronunță specialiștii de constituțional că nu sunt elementele neconstituționalitate. Mai departe, nu pot eu să judec”, a mai spus Abrudean.

Întrebat dacă ar trebui să-și asume cineva eșecul dacă România va pierde bani, președintele Senatului a precizat că „cine trebuie își va asuma”, dar Ilie Bolojan este cel care ar trebui apreciat.

„Întotdeauna cineva își asumă un eșec, pentru că asta este politica și despre asta este leadership-ul politic. Vom vedea. Eu cred că Ilie Bolojan este cel care ar trebui apreciat pentru faptul că a venit cu un proiect despre care toată lumea a vorbit și nimeni n-a făcut nimic. Vom vedea, dacă vom ajunge în acel moment și se va pune problema, cu siguranță cine trebuie își va asuma”, a arătat Abrudean.

Camera Deputaților și Senatul se vor reuni, marți după-amiază, 2 decembrie 2025, pentru asumarea răspunderii Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraților.

