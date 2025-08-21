Autostrada Transilvania: a fost lansată licitația pentru supervizarea lucrărilor pe secțiunea cu tunelul Meseș

CNAIR a lansat licitația pentru supervizarea lucrărilor pe segmentul Poarta Sălajului – Nuşfalău (A3). Secțiunea de autostradă include și tunelul Meseș, cu o lungime de 2,89 km.

Licitație pentru supervizarea lucrărilor pe secțiunea cu tunelul Meseș|Foto: arhivă monitorulcj.ro

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat oficial licitația pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul de autostradă Poarta Sălajului – Nuşfalău (Secțiunea Poarta Sălajului – Zalău și secțiunea Zalău –Nuşfalău, notează Economedia.ro

Cu o lungime totală de 41 km, secțiunea de autostradă beneficiază de un contract de 6,62 miliarde de lei.

Licitație pentru supervizarea lucrărilor pe secțiunea cu tunelul Meseș

Potrivit CNAIR, scopul contractului vizează serviciile de supervizare pentru „Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B3: Poarta Salajului – Zalau, inclusiv Tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseș și Subsecțiunea 3B4: Zalău – Nușfalău”, notează sursa citată.

Proiectul constă în furnizarea de servicii de supervizare, atât în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor.

Valoarea estimată totală a contractului este de – 124,4 milioane de lei, fără TVA.

Explorări geologice în teren pentru realizarea tunelului Meseș (A3)

Recent, Sălajul a făcut un pas important pentru inițierea explorărilor geologice necesare pentru realizarea Tunelului Meseș, prin aprobarea unui protocol de colaborare cu asocierea Makyol – Ozaltin.

Prospecţiunile geologice pentru realizarea Tunelului Meseş, aprobate de Consiliul Local Zalău, vizează secţiunea Zalău-Nuşfalău, de pe traseul Autostrăzii Transilvania

Conform calendarului lucrărilor - Poarta Sălajului – Zalău și Zalău – Nușfalău, cu o lungime totală de 41 km, trebuie finalizată în 78 de luni (18 luni proiectare, 60 de luni execuție).

Contractul pentru proiectarea și execuția segmentului de autostradă Poarta Sălajului-Nuşfalău (Secțiunea Poarta Sălajului-Zalău și secțiunea Zalău-Nuşfalău), care include tunelul Meseș, a fost semnat între CNAIR și Asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS-Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) în aprilie 2025.

