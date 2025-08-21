Spitalul de Pneumoftiziologie din Cluj va fi dotat cu noi echipamente medicale în valoare de peste 640.000 lei

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca va beneficia de patru tipuri de aparaturi medicale.

Consiliul Județean Cluj a publicat în S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul privind achiziționarea a patru tipuri de aparaturi medicale pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”

Cu o valoare totală estimată de 647.096 lei, fără TVA, dotările prevăzute vor fi achiziționate în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), câștigat și implementat de forul administrativ județean.

„Aparaturile medicale de care va dispune acest bastion al luptei împotriva tuberculozei și a altor afecțiuni pulmonare grave vor contribui atât la prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, cât și la protejarea vieții și a sănătății pacienților și a întregului personal din spitalul nostru. Vom continua să investim în domeniul sanitar pentru că sănătatea este bunul cel mai de preț!”, a precizat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj

Viitoarele echipamente medicale de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Cluj

Unitatea spitalicească aflată în subordinea forului administrativ județean va beneficia de:

un set de videobronhoscopie (Valoarea estimată fără TVA: 339.118,00 RON, potrivit anunțului din S.E.A.P)

un sistem de spălare și dezinfecție fibroscoape (Valoarea estimată fără TVA: 199.193,00 RON)

un microscop optic (Valoarea estimată fără TVA:11.500,00 RON)

un sistem automat de colorare lame (Valoarea estimată fără TVA: 97.285,00 RON)

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 16.09.2025 15.00.

