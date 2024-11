Autostrada Transilvania. Constructor desemnat pentru secțiunea Poarta Sălajului – Nușfalău. Contract de 6,8 miliarde lei și termen de șase ani pentru realizarea lucrărilor.

Asocierea Makyol – Ozaltin a fost desemnată câștigătoarea celui mai mare contract de autostradă, în valoare de 6,8 miliarde lei. Secțiunea de 41 de km de pe A3, care include și tunelul Meseș, are prevăzut un termen de peste șase ani pentru realizarea lucrărilor.

A fost desemnat constructorul pentru secțiune cu tunelul Meseș de pe A3. Contract de 6,8 miliarde lei și termen de șase ani pentru realizarea lucrărilor.|Foto: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Facebook.com

Vineri a fost atribuit cel mai scump contract de infrastructură rutieră din România, pentru secțiunea cu tunelul Meseș de pe Autostrada Transilvania.

Este vorba de segmentul Poarta Sălajului - Zalău și Zalău – Nușfalău, cu o distanță de 41 km, de pe Autostrada Transilvania.

41 de km de autostradă, în șase ani și jumătate de lucrări

Ultimul sector necontractat din Autostrada Transilvania (A3) are de vineri, 1 noiembrie, constructor desemnat, potrivit anunțului făcut de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Asocierea Makyol – Ozaltin, câștigătoarea licitației pentru realizarea secțiunii Poarta Sălajului-Nușfalău, inclusiv a tunelului Meseș, de pe A3|imagine ilustrativă: Autostrada Transilvania|sursa: Cristian Pistol-Facebook

Astfel, proiectarea și execuția secțiunilor Poarta Sălajului – Zalău și Zalău – Nușfalău a fost atribuită asocierii de firme turcești Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS – Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS, cu suma de 6,62 miliarde de lei (fără TVA).

Construcția celor două secțiuni, cu o lungime totală de 41 km, trebuie finalizată în 78 de luni (18 luni proiectare, 60 de luni execuție).

Tunelul Meseș, cel mai lung tunel de autostradă din România

Tunelul Meseș, cu o lungime de 2,89 km, este cel mai lung tunel de autostradă din România. Acest tunel este format din două galerii unidirecționale care împreună totalizează 5,78 km.

Tunelul Meseș, cel mai lung tunel de autostradă din România|sursa: Cristian Pistol-Facebook

Contractul prevede inclusiv construcția a 65 de viaducte, poduri și pasaje (în lungime totală de aproximativ 13 km).

„Ultimul sector necontractat din Autostrada Transilvania (A3) are de astăzi constructor desemnat!

Proiectarea și execuția secțiunilor Poarta Sălajului - Zalău și Zalău – Nușfalău a fost atribuită Asocierii de firme turcești Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS - Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS, cu suma de 6,62 miliarde de lei (fără TVA)”, potrivit anunțului făcut de directorul CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Procedura pentru semnarea contractului, finanțat prin Programul Transport (PT), va putea începe în termen de 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații.

Amânări succesive pentru cel mai scump segment de autostradă din România

Doar doi ofertanți (Makyol și UMB) au mai rămas la finalul lunii trecute în cursa pentru realizarea secțiunii Poarta Sălajului-Nușfalău, din cei șapte ofertanți interesați de realizarea segmentului cu tunelul Meseș de pe A3, în august 2023.

Licitația pentru secțiunea de 41 de km Poarta Sălajului – Zalău – Nușfalău, cu tunel de aproape 3 kilometri în zona Meseș, a fost lansată în urmă cu mai bine de un an, în 10 februarie 2023, iar la finalul lui august 2023 au fost depuse șapte oferte.

-Asocierea SA & PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE S.R.L. – EURO-ASFALT d.o.o (România – Bosnia Herțegovina)

– WEBUILD SPA – MILANO (Italia)

– IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Turcia)

– Asocierea MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Turcia)

– MAPA INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

– Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET A.S. – DUYGU TAAHHÜT VE İNŞAAT A.Ş. (Turcia)

– Asocierea TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

Evaluarea pe acest segment de autostradă a durat mai bine de un an și au fost înregistrate șapte amânări succesive.

Licitația pentru lotul (Poarta Sălajului–Nușfalău) ce include și Tunelul Meseș a fost lansată inițial în noiembrie 2020, cu o valoare de 4,4 miliarde de lei.

