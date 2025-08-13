Discuții aprinse în Consiliul Local pe tema taxei auto pentru transportatori. Emil Boc: „Vom veni cu soluții pentru toată zona metropolitană”.

Problema taxei auto pentru transporturile mari, măsură aplicată pentru eliminarea traficului de tranzit și reducerea poluării în municipiul Cluj-Napoca, a generat discuții aprinse în Consiliul Local.

Discuții aprinse în Consiliul Local pe tema taxei auto pentru transportatori. Emil Boc: „Vom veni cu soluții pentru toată zona metropolitană”.|Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Recent, primarul Emil Boc anunța că transportatorii din Cluj-Napoca nu vor mai fi nevoiți să plătească taxa zilnică de liberă trecere, astfel încât pot beneficia de acces extins valabil pentru 30 de zile sau un an.

Însă, noile modificări analizate în ședința de Consiliu Local de marți a stârnit discuții aprinse în condițiile în care transportatorii reclamă taxe „impovărătoare”.

Discuții aprinse în Consiliul Local pe tema taxei auto pentru transportatori

Administrația locală a propus modificări în ceea ce privește plata taxei pentru transporturile de peste 7,5t, astfel încât transportatorii locali nu vor mai fi obligați la plata permisului zilnic de liberă trecere, ci pot beneficia de autorizația necesară pentru o durată extinsă la 30 de zile sau 12 luni.

Spre exemplu, pentru trasportul din afara zonei centrale, abonamentul pe timp de zi pentru o lună este în valoare de 140 de lei pentru mașini cu tonaj între 7,5t și 15t, până la maximum 280 de lei/lună pentru mașini peste 35 de tone.

În același timp, potrivit noului regulament, TIR-urile de peste 35 tone nu dispun de posibilitatea unei plați anuale, ci doar de opțiunea unei taxe lunare de 280 lei, adică 3.360 lei pe an. În schimb, camioanele cu un gabarit de până la 35t pot achita doar 1.200 lei pe an.

Firmele de profil au avertizat în ședința de Consiliu Local că noile costuri suplimentare ar putea genera scumpiri în lanț și ar duce la eliminarea de pe piață a unor firme din industrie. În aceste condiții, multe firme de profil care contribuie semnificativ la economia locală vor fi nevoite să își mute sediul social ori vor dipărea pur și simplu. Mai mult, potrivit transportatorilor, poluarea produsă de camioane este la jumătate comprativ cu o mașină mică.

„Am investit sute de mii de euro în camioane, plus investim zi de zi și lună de lună în umplerea depozitelor. Dumneavoastră ne spuneți că noi venim și poluăm. Ne impuneți o taxă, celor care avem sediul social în Cluj, pentru a putea intra la noi «acasă». Deciziile au fost luate fără să fim consultați, iar noi ne simțim alungați de aici”, a explicat Sorin Varga, reprezentant VSG Iberia.

Alți transportatori au arătat că vor fi nevoiți să își transfere activitatea în zone mai prietenoase cu mediul de afaceri, inclusiv în afara țării.

Emil Boc: „Vom veni cu soluții pentru toată zona metropolitană”

După cum a arătat edilul Clujului, Emil Boc, administrația locală va organiza o dezbatere publică și va oferi soluții pentru transportatorii din zona metropolitană a Clujului.

„Am venit în regim de urgență pentru că această taxă de liberă trecere se plătește zilnic, în condițiile în care orice amânare i-ar fi afectat pe cei care își au sediul social și punctul de lucru pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Suntem alături de transportatori și înțeleg problemele ridicate de ei, inclsusiv a celor din zona metropolitană.

Evident că și vocea lor va fi ascultată, împreună vom veni cu o modificare a hotărârii.

În următoarea lună vom culege toate informațiile trimise, iar după 15 septembrie vom organzia o dezbatere publică pe această temă pentru a găsi soluții pentru întreaga zonă metropolitană.

De altfel, acest proiect are menirea de a contribui la reducerea poluării, prin măsuri specifice tuturor țărilor civilizate, cărora încercăm să le preluăm modelul.

Trebuie să sprijinim transportatorii să-și poată desfășura activitatea, dar trebuie să ne asigurăm că o măsură pe care o aprobăm nu este transformată în contrariul ei, într-un abuz, astfel încât să accentuăm poluarae pe care de fapt ne propunem să o diminuăm”, a explicat edilul Clujului Emil Boc.

Traficul de tranzit pentru TIR-uri și mașinile de mare tonaj a fost interzis, oficial, în Cluj-Napoca, după deschiderea drumului expres de la Tureni. Măsura a intrat în vigoare din 18 iulie 2025.

TIR-urile și mașinile de mare tonaj (peste 7,5 tone) circulă pe traseul Căpușu Mare – DN1J – Nădășelu și nu mai intră pe Calea Baciului în Cluj-Napoca. De asemenea, de la Nădășelu, TIR-urile urcă pe autostradă și ajung la Tureni, de unde pot parcurge DN1 spre Centura Vâlcele-Apahida și de acolo pot merge spre Bistrița sau Baia Mare.

Astfel, traficul greu care vine de la Bistrița – Oradea nu mai tranzitează municipiul Cluj-Napoca, astfel încât transportatorii pot utiliza drumul expres de la Tureni.

Măsura eliminării traficului greu de tranzit din Cluj-Napoca a fost aplicată de autorități în contextul în care noua șosea de mare viteză, în lungime de aproximativ cinci kilometri, asigură conexiunea între Autostrada Transilvania A3 și Drumul Național DN1, lângă localitatea Tureni. Drumul expres realizat de Dimex și CON-A contribuie semnificativ la eficientizarea traficului din regiune.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: